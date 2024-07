La Guardia Civil abortó el envío inminente por barco a Líbano de material para drones usados por Hezbolá contra Israel

La operación del Servicio de Información de la Guardia Civil contra la estructura que operaba desde España y Alemania para presuntamente proporcionar componentes de drones kamikazes de la organización terrorista Hezbolá logró abortar el envío "inminente" de un barco con estas piezas en dirección a Líbano, "con el consecuente riesgo para la seguridad colectiva y la de los ciudadanos de Israel particularmente". Así consta en el auto, consultado por Europa Press, por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el ingreso en prisión de Firas Arab Housseini, un ciudadano de origen libanés de 38 años detenido en Barcelona el pasado 14 de julio en una operación que dejó otros dos arrestados en España --en libertad con medidas cautelares-- y un cuarto en Alemania. "Pretendían proceder de forma inminente al embarque para transporte marítimo al Líbano de una ingente cantidad de componentes esenciales para la construcción de aeronaves no tripuladas, con el consecuente riesgo para la seguridad colectiva y la de los ciudadanos de Israel particularmente", sostiene el juez. La Guardia Civil, por su parte, atribuyó este jueves a este grupo de ciudadanos libaneses formar "una de las estructuras logísticas de drones de Hezbolá que operan en Europa", usando para ello empresas españolas. Según la estimación de los agentes del Servicio de Información, con el último material que se pretendía hacer llegar a Líbano por barco se podrían haber construido decenas de drones kamikazes, si bien los especialistas de la Guardia Civil calculan que la estructura desmantelada en España y Alemania estaría detrás de más de mil de estos aparatos no tripulados usados por Hezbolá. MATERIAL DE GUERRA CONTRA ISRAEL Y EUROPA De su potencial peligro da cuenta el juez de la Audiencia Nacional al situar a Firas Arab Housseini como posible colaborador de Hezbolá, una organización terrorista en la que "desempeñaría tareas en lo relativo a la compra de materiales susceptibles de ser convertidos en armas de guerra que pudieran ser utilizados contra objetivos civiles y militares en Israel y en Europa". "El investigado forma parte de un grupo de individuos de origen libanés asentados en España y Alemania, relacionados en diferentes grados con la organización terrorista Hezbolá, quienes mediante la instrumentalizar de empresas españolas han adquirido una gran cantidad de componentes y materiales cuyo destino final sería la Hezbolá en el Líbano", continúa el juez. En su auto, Pedraz se refiere a las investigaciones tecnológicas y diligencias de investigación patrimonial sobre los investigados llevadas a cabo durante meses por la Guardia Civil con autorización de la Audiencia Nacional. Además, estas investigaciones fueron "completadas con vigilancias y finalmente culminadas con el registro domiciliario del investigado que han permitido recabar más evidencias de la participación del mismo en los hechos objeto de investigación". El juez acordó la prisión provisional para Firas Arab Housseini ante el riesgo de fuga y teniendo en cuenta que aún quedaba material por analizar dentro de unas diligencias declaradas secretas. Desde la Guardia Civil se ha destacado la amenaza "muy alta" que representa estos aviones no tripulados que pueden llegar a cargar varios kilogramos de explosivos, toda vez que por su pequeño tamaño, bajo perfil de vuelo y la propia orografía dificultan su detección temprana y neutralización. Los agentes del Instituto Armado también han destacado que la investigación permitió acreditar la adquisición en distintas empresas ubicadas tanto en España como en otros países europeos y del resto del mundo, de una gran cantidad de material para fabricar estos drones, destacando componentes electrónicos de guiado, hélices propulsoras, rodamientos, decenas de motores de gasolina, más de doscientos motores eléctricos, así como más de doce toneladas de resinas y sustancias endurecedoras, claves para conformar el fuselaje, alas y partes móviles de los drones o UAV’s.

