El porcino opera con "incertidumbre" con China y a la expectativa de las posibles medidas

Madrid, 18 jul (EFECOM).- El presidente de la Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), Raúl García, ha manifestado este miércoles que el sector porcino español opera con cierta "incertidumbre" con China, a la espera de saber si el país asiático toma medidas en el marco de su investigación 'antidumping'.

"Hasta ahora se ha trabajado con normalidad", ha afirmado García, quien, no obstante, ha añadido que hay "incertidumbre" en algunos operadores, que "están siendo conservadores" a la hora de preparar pedidos que no estén en firme, por si hubiera in incremento de aranceles como medida cautelar o alguna otra decisión.

García, que también integra la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), ha hecho estas declaraciones a la prensa antes de participar en el acto "Los retos del porcino".

Ha señalado que está a la "expectativa" de conocer los resultados de exportaciones del primer semestre del año para ver si la investigación sobre las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea (UE) que lleva a cabo China está interfiriendo de alguna manera.

Ha mostrado su esperanza en que la afectación sea lo menor posible, ha valorado la "reconocida calidad" de la carne española y ha negado que el sector esté vendiendo por debajo de coste gracias a una ayuda de la UE, que es a lo que se refiere la investigación por 'antidumping'.

El Ministerio chino de Comercio ha informado de que los resultados iniciales del muestreo expusieron que los tres principales exportadores de la UE en términos de volumen durante el período de investigación deberán completar un cuestionario de la pesquisa dentro del tiempo prescrito.

Entre esos tres exportadores figuran la danesa Danish Crown, la neerlandesa Vion Boxtel y la ya mencionada española Litera Meat, ubicada en Binéfar (Huesca).

A través de un comunicado, Litera Meat ha señalado que prestará su "total disposición y colaboración con las instituciones y organismos implicados durante todo el proceso de investigación".

El director general de Anice, Giuseppe Aloisio, declaró este jueves a EFE que el comunicado del Ministerio chino de Comercio que resalta que la investigación examinará ciertos productos y subproductos porcinos de la UE desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 "forma parte del guión previsto".

"Entramos en una segunda fase", explicaba, pues una vez que las empresas han rellanado el cuestionario y la descripción en el portal chino como operadores "estaba previsto que se dirigieran a un empresa por país para hacer la investigación". EFE

