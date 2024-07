El Pleno del Congreso elegirá martes al nuevo CGPJ y debatirá el techo de gasto y la reforma de la ley de extranjería

El Pleno del Congreso se reunirá el próximo martes para, entre otras cosas, elegir a los diez nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponde nombrar a la Cámara Baja, debatir la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería que pretende obligar por ley a las comunidades a acoger a menores migrantes no acompañados cuando alguna supere el 150% de su capacidad y también el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y que supone la antesala de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la que en teoría será la última sesión plenaria antes del paréntesis estival incluirá también la convalidación del último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio y la aprobación definitiva de la Ley de Paridad. La sesión, que está previsto arranque a las 10 de la mañana y se alargue hasta última hora de la tarde, servirá para culminar el nombramiento de los diez vocales del CGPJ que corresponden al Congreso y cuyos nombres son fruto del pacto entre socialistas y 'populares'. Esa votación será mediante papeleta en urna y se prolongará más de media hora. Además, está previsto que se debata y vote el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma judicial pactada por PSOE y PP en el marco de su acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. El texto se enviará al Senado donde continuará su tramitación con intención de que esté definitivamente aprobado el 31 de julio. ANTESALA DE LOs PRESUPUESTOS Además, se aprovechará para debatir el 'techo de gasto' y votar los objetivos de estabilidad presupuestaria. El límite de gasto no financiero se ha fijado en 199.171 millones de euros, una cifra récord que incluye también los fondos procedentes de la Unión Europea. De su lado, la senda fiscal hasta el año 2027 pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%. Otro de los puntos será la convalidación del último decreto anticrisis que se aprobó el pasado mes de junio y que incluye medidas como la eliminación del IVA al aceite de oliva, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos. El decreto ley entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero para seguir vigente requiere el aval de la Cámara y, para lograrlo el Gobierno mantiene abiertas negociaciones con los grupos. Tampoco está claro qué pasará tras el primer debate de la reforma de la Ley de Extranjería acordada entre los grupos del Ejecutivo y Coalición Canaria para regular el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. De momento, el PP no ha desvelado si apoyará la toma en consideración de este texto, registrado vía proposición de ley con la firma de PSOE, Sumar y CC, mientras Junts prevé votar en contra porque rechaza que se pueda obligar a Cataluña a acoger un cupo determinado de menores cuando está negociando con el Gobierno el traspaso de las competencias en materia de inmigración. También Vox ha adelantado su rechazo. VUELVE LA LEY DE PARIDAD CON LAS ENMIENDAS DEL PP Después de su paso por el Senado, volverán a la Cámara Baja tanto el proyecto de la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, como el proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. El PP ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para incluir las modificaciones que consideraban pertinentes en ambas iniciativas legislativas. En el caso de la Ley de Paridad entre otras cosas los 'populares' han aprovechado para eliminar la posibilidad de que el Senado vete el 'techo de gasto'. La previsión es que esas enmiendas sean eliminadas por el PSOE y sus socios habituales del Congreso. Por último, la previsión es que el Pleno incluya también el debate de los dictámenes de comisión sobre las leyes básicas de agentes forestales y medioambientales y de bomberos forestales, para su remisión al Senado.

