Ortuzar insta al PP a entablar relaciones con PSOE y nacionalistas vascos y catalanes tras la ruptura con Vox

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la ruptura de Vox de los acuerdos de gobierno con el PP en los ejecutivos autonómicos es "una magnífica oportunidad" para que los populares "se reposicionen" y entablen relaciones con el PSOE y con los partidos nacionalistas vascos y catalanes. "Tiene que operar, como intentamos hacer todos los demás en Europa, para dejar fuera del ámbito institucional a partidos y personajes así", ha defendido. En una comparecencia posterior a la reunión que ha mantenido con el Lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuaria Enea, Ortuzar ha señalado que el PNV no puede dar apoyo al PP en ninguno de los lugares en los que Vox ha roto el Gobierno con los populares, por lo que el partido de Alberto Feijóo no les han llamado. En todo caso, ha recordado que él fue la primera persona que se atrevió a decir, antes de que se conformaran los ejecutivos con los de Abascal, "que no se hicieran". "Incluso le pedí al PSOE, cuando se estaba negociando el Gobierno de Castilla y León, que hiciera lo posible para que el PP no necesitara Vox", ha destacado. En su opinión, es bueno que se haya producido esta ruptura en los Ejecutivos de coalición entre el PP y Vox, "aunque sea por una circunstancia tan complicada y tan triste" como la acogida menores extranjeros no acompañados. "Más allá de su ideario político, la falta de humanidad que tiene Vox, hace imposible tener tratos con él", ha remarcado. Por ello, ha insistido en lo positivo que resulta para el PP "lo que ha sucedido". "Lo que tiene que hacer el Partido Popular es darse cuenta de que tiene que operar, como estamos intentando hacer todos los demás en el resto de Europa y estamos estos días viendo cómo se configuran las instituciones europeas, para dejar fuera del ámbito institucional de responsabilidad a personajes y a partidos así", ha añadido. Para el presidente del PNV, el PP tiene que concienciarse de que "hay otros con los que tiene que hablar, y tiene que empezar hablando con el PSOE". "El tema de la inmigración tiene que tener el acuerdo de los dos grandes partidos (del Estado)", ha destacado. Por ello, ha instado a los populares a "virar un poquito el rumbo". "Se ha quitado un peso de encima importantísimo, yo creo que para su bien y, con esa ligereza de equipaje, debe de empezar a mirar a los demás partidos políticos de otra manera y a entablar relaciones políticas de otra manera, empezando por el Partido Socialista y siguiendo por las dos realidades diferenciadas políticas que hay en el Estado español que son Euskadi y Cataluña", ha subrayado. Andoni Ortuzar opina que el PP tiene ahora "una magnífica oportunidad de reposicionarse", tanto con los socialistas como "con los partidos nacionalistas y soberanistas" catalanes y vascos. LEY DE EXTRANJERÍA En cuanto a la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería registrada este lunes en el Congreso por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, Ortuzar ha indicado que todo lo que suponga avanzar "es bueno", pero cree que "hay cosas que se pueden hacer mejor y con una visión un poco más integral". "Hemos estado hablando esta semana de la Ley de Extranjería, de los Menas, etc. Desde el Gobierno Vasco se ha reclamado un plan de contingencia sobre los Menas, valorando positivamente la posición de ir a un reparto, pero no podemos hacer pequeños parches", ha subrayado. A su juicio, se trata de un tema que "viene para quedarse, que no es una cuestión de este verano porque hay buenas condiciones climáticas". "El tema de la inmigración es una situación real que se va a producir. Y, si somos honestos, es un tema que necesitamos gestionar porque toda Europa se está quedando envejecida y con poca gente. Entonces, vamos a hacer de la necesidad virtud y vamos a hacer un pacto por la inmigración o un acuerdo de inmigración en el que valoremos toda la complejidad y toda una visión de globalidad de este asunto", ha indicado. Por ello, ha emplazado a no hablar solo "del problema de los Menas, del problema de las pateras o del hacinamiento en Canarias", y a darle una "una visión global". "Si sólo lo vemos desde el punto de vista del orden público, por un lado; de la homologación de títulos, por otro lado; de los cupos, por otro lado, o de la legislación europea, vamos a ir poniendo parches a cada situación y no lo vamos a hacer bien", ha explicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo