Huye de la Policía con un coche robado y choca con una patrulla de la Guardia Civil

Madrid, 31 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este martes en Valdemoro (Madrid) a un hombre que huía de la Policía Nacional conduciendo un vehículo robado por la autovía de Andalucía (A-4) y que antes de ser arrestado embistió contra una coche patrulla del instituto armado, cuyos dos agentes resultaron heridos.

Los hechos han ocurrido sobre las dos y media de la madrugada, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de la Policía Nacional de que un conductor se había dado a la fuga por la A-4 a la altura del kilómetro 7, informa el instituto armado.

Patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coordinaron un operativo con el que consiguieron aislar el vehículo conducido por el fugado en una campa ubicada en el kilómetro 27 de la A-4, a la altura del término municipal de Valdemoro.

En ese momento el fugado intentó huir en sentido contrario y en el kilómetro 29 de la A-4 embistió a un coche patrulla de la Guardia Civil que se encontraba cerrando esa salida.

Seguidamente fue detenido cuando cruzaba a pie la autovía mientras que los dos agentes que se encontraban en el vehículo embestido fueron trasladados al hospital de Valdemoro con pronóstico leve.

La denuncia por el robo del vehículo fue presentada el pasado 17 de enero en Seseña (Toledo). EFE