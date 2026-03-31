Fallece una percebeira en O Porto do Son (A Coruña) al ser arrastrada por un golpe de mar

(Actualiza la NA2039 con más datos)

Santiago de Compostela, 31 mar (EFE).- Una percebeira ha fallecido este martes debido a un golpe de mar cuando estaba faenando en la zona de Baroña, en el municipio de O Porto do Son (A Coruña).

La central de emergencias 112 de Galicia apunta que minutos antes de las diez de la mañana la mujer fue arrastrada por un golpe de mar cuando extraía percebe.

Por unos instantes, sus compañeros la perdieron de vista, pero pudieron sacarla del agua poco después, aún sin tiempo suficiente para la movilización de los recursos de Salvamento Marítimo y del Servizo de Gardacostas de Galicia.

En una planeadora fue conducida al puerto más próximo para que recibiera asistencia médica aunque la mujer ya había fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, de Guardacostas y Urgencias Sanitarias, según ha concretado el 112. EFE

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