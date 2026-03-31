El Congreso creará una ponencia para analizar el proceso de regularización de migrantes

Madrid, 31 mar (EFE).- El Congreso de los Diputados ha acordado este martes, a iniciativa del PP, crear una ponencia, en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para analizar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno.

Ha sido el diputado del PP Rafael Hernando quien ha defendido la propuesta de grupo, en una intervención en la que ha acusado al Gobierno de hacer de España un "coladero", fomentar el efecto llamada y de permitir que las mafias que trafican con seres humanos hagan "su agosto".

Hernando ha criticado que se aumente el presupuesto en Defensa en 20.000 millones de euros por decreto y que no se aprueben 10 millones comprobar la legalidad y los antecedentes penales de las personas que se pretenden regularizar.

"España puede ser el país de la UE que acabe dando papeles para todos", ha indicado Hernando antes de asegurar que líderes europeos ya han advertido del "despropósito" de la regularización y que el Gobierno está "destrozando el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo".

Desde Vox, el diputado Alberto Asalta ha advertido de que la seguridad nacional está cuestionada por una política migratoria "errática y profundamente irresponsable" del ejecutivo de Pedro Sánchez y ha aseverado que la regularización que propone el Gobierno "no soluciona el problema, sino que lo agrava".

La iniciativa del PP ha sido rechazada por los socialistas que, en boca de su diputado Víctor Ruiz han mostrado su extrañeza por que el PP haga ahora esta propuesta y no lo haya hecho cunado ha gobernado y ha llevado a cabo un proceso de regularización de inmigrantes.

Para el PSOE, este proceso es un acierto porque dará seguridad jurídica a la realidad de la inmigración y garantizará derechos a quienes ya viven entre nosotros, al tiempo que ha negado que esta iniciativa del Gobierno favorezca el efecto llamada, ya que fija un marco temporal claro.

Tanto ERC como Bildu han rechazado la propuesta del PP. El senador de ERC Jordi Gaseni ha criticado el "discurso del miedo que supura racismo" de la derecha y ha recordado a los miles de españoles que han tenido que migrar a lo largo de la historia.

También el diputado del Bildu Jon Iñarritu ha criticado el discurso del PP y ha celebrado el proceso de regularización que, a su juicio, será beneficioso para el Estado desde el punto de vista económico, sanitario y también desde el punto de vista de la seguridad. EFE