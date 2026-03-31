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El Gobierno defiende el fomento de la lectura en vísperas del Día del Libro Infantil

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Madrid, 31 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en vísperas del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, una declaración institucional en la que reivindica la práctica de la lectura en la infancia y subraya la importancia del acceso a la cultura para promover el pensamiento crítico.

La declaración institucional, firmada por los ministros de Juventud e Infancia, Sira Rego; Cultura, Ernest Urtasun; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destaca el papel de niños y adolescentes como creadoras de cultura y asegura que "reconocerles como sujetos culturales activos implica abrir espacios reales para su participación".

De este modo, el Gobierno reafirma su compromiso "con el impulso de políticas públicas que fomenten la lectura desde la infancia y garanticen el acceso a los libros, trabajando mano a mano con las bibliotecas públicas y las librerías independientes".

Según el texto, "promover la lectura entre la infancia y la juventud es apostar por una sociedad más crítica, más igualitaria y democrática".

Asimismo, la declaración recoge que "leer no es aislarse del mundo, sino relacionarse con él de manera más consciente, más profunda y libre".

En ese sentido, señala que garantizar el acceso a la lectura "es también una forma de proteger el bienestar emocional y de reforzar el derecho de todas las personas jóvenes a desarrollarse en entornos que favorezcan su salud mental y su autonomía".EFE

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