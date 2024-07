La vivienda nueva podría batir sus máximos en 2024 con casi 3.000 euros/m2, el 3,8 % más

Madrid, 15 jul (EFECOM).- Sociedad de Tasación, ST, prevé que el precio medio de vivienda nueva registre un nuevo máximo a cierre de 2024, con 2.979 euros/m2 y un crecimiento interanual del 3,8 % interanual, y que los aumentos sean cada vez más contenidos.

Según ha apuntado la directora de Instituciones y Grandes Cuentas, Consuelo Villanueva, hay un problema de oferta ya que no se está generando vivienda nueva por que no hay suelo urbano transformado, un proceso lento, laborioso y costoso para el que no hay financiación. Además, ha apuntado el coste de la construcción, la falta de mano de obra y el incremento de la población que va a experimentar España los próximos años.

Barcelona (5.262 euros/m2) y Madrid (4.493 euros/m2) continúan siendo las capitales con el importe medio más elevado, pese a que los mayores incrementos se detectan en aquellas ubicaciones donde prevalece una demanda extranjera fuerte y una importante demanda de segunda residencia, como Málaga (6,5 %) y Palma de Mallorca (5,7 %).

Capitales como Madrid y Barcelona registran una gran polarización en el precio de la vivienda nueva, con diferencias de hasta 4.000 euros/m2 entre distritos.

La producción de vivienda nueva se concentra en las localizaciones con mayor demanda: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Alicante, que concentran el 43 % de la oferta que sale al mercado. A su vez, el 59 % de la obra nueva se concentra en 10 provincias, entre ellas se suma Valencia, Islas Baleares, Navarra, Murcia y Cádiz.

ST señala que la demanda de vivienda nueva continúa pujante y muy superior al volumen de producto terminado que sale al mercado. Un desequilibrio cada vez más acentuado que se traduce en mayores tensiones en los precios de obra nueva.

De acuerdo con los datos de Sociedad de Tasación, los costes de construcción alcanzaron en junio los 1.310 euros/m2 tras aumentar el 9,1%, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica. En los últimos cuatro años, el coste de construcción ha registrado incrementos del entorno del 30 %.

La tasadora considera que el ciclo inmobiliario podría haber alcanzado un nuevo punto de inflexión, que podría dar paso a un segundo semestre de recuperación y a una incipiente expansión de la actividad inmobiliaria e hipotecaria.

En este sentido, apunta que el mercado inmobiliario español continúa manteniendo gran solidez, con cifras por encima del promedio de la última década, y que el esfuerzo de los hogares para hacer frente al pago de la cuota hipotecaria se ha reducido y el acceso a la vivienda se está recuperando ligeramente por la relajación de los tipos.

La analista de ST Leticia Sánchez subraya que la economía española lidera el crecimiento económico en la eurozona; el empleo muestra fortaleza; la corrección de la inflación será menor que la media de la zona monetaria; el consumo privado se ha reactivado por las tasas de ahorro de los hogares y la actividad económica e inmobiliaria tendría que verse respaldada por una incipiente relajación de las condiciones de financiación. EFECOM

csb/jlm