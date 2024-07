Barrabés dice al juez que mantuvo dos reuniones en Moncloa con Begoña Gómez a las que asistió Pedro Sánchez

El empresario Juan Carlos Barrabés ha reconocido este lunes, ante el juez que investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que mantuvo varias reuniones en el Palacio de La Moncloa con la esposa del presidente del Gobierno, y que en dos de ellas estuvo presente Pedro Sánchez. Así lo han explicado en declaraciones a los medios varias de las acusaciones populares --Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias-- que han asistido al interrogatorio en calidad de testigo al empresario, celebrado por videoconferencia dado su estado de salud. Esas reuniones a las que ha hecho referencia Barrabés habrían tenido lugar en La Moncloa para discutir asuntos de "innovación", han señalado. El empresario, apuntan, no ha sido capaz de precisar las fechas de los encuentros pero sí habría recordado que también participó en las mismas el director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Además, según los letrados, el empresario ha recordado que en una de esas dos reuniones el presidente del Gobierno se tuvo que ausentar tras recibir una llamada telefónica. Sin embargo, otras fuentes jurídicas que han asistido al interrogatorio, matizan a esta agencia de noticias que Barrabés ha hablado de cuatro o cinco reuniones en Moncloa con Begoña Gómez para tratar sobre el máster que impartía, pero que con el presidente sólo estuvo en una ocasión con motivo de una reunión con directivos del sector de la innovación y sin estar presente la esposa de Sánchez. La abogada de Vox, Marta Castro, ha explicado que tanto en autos previos como en las declaraciones de hoy existen "indicios muy sólidos" de la existencia de los delitos investigados. Al hilo, ha recordado también la comparecencia del pasado 5 de julio del rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien reconoció --según las acusaciones populares-- que se reunió también en una ocasión en La Moncloa con Begoña Gómez. "Seguimos viendo que el impulso de Begoña (Gómez) fue personal e indubitado para hacer la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), eso ha quedado acreditado y consideramos que desde luego debe seguir investigándose", ha apuntalado. Castro ha añadido que con la celebración de esas reuniones --algún letrado dice que Barrabés ha hablado de un total de ocho-- se abre una nueva vía en la investigación, que es la de conocer "hasta dónde llega el conocimiento de Pedro Sánchez de la actividad de su esposa". RESPUESTAS "IMPRECISAS" Según los abogados, Barrabés ha declarado ante el juez durante más de 30 minutos mientras que el economista y abogado de Innova Next SL --empresa del Grupo Barrabés-- Luis Antonio Martín Bernardos se ha extendido por una hora y ha sido presencial. Ni Fiscalía ni la defensa de Gómez han preguntado. "No hemos quedado satisfechos en absoluto de la cantidad de preguntas que han quedado, de manera evasiva, sin contestar", ha señalado el abogado de Iustitia Europa, Luis Pardo, que ha añadido que Barrabés "para determinadas preguntas estaba muy lúcido y muy consciente, y no en cambio para otras". En este sentido, Castro (Vox) ha explicado que esas imprecisiones se han extendido sobre las reuniones de Moncloa, y ha sostenido que este detalle pesa a la hora de valorar si piden la imputación, algo que finalmente han solicitado. "(Barrabés) no recordaba ese detalle precisamente, aunque sí recordaba otros menos necesarios, pero desde luego (las reuniones) fueron postpandemia, y cuadra precisamente con las informaciones que han salido en los medios", ha señalado. Los letrados han subrayado que, al inicio de la declaración de Barrabés, el juez le ha realizado una serie de preguntas para conocer si "estaba en el dominio de su inteligencia y de su capacidad", y "se ha visto claro que dominaba". Con todo, el abogado de Hazte Oír, Javier Maria Pérez-Roldán, ha puesto el foco en que "siempre que se le preguntaba algo en concreto, por ejemplo el contenido de las reuniones en La Moncloa, donde estuvo varias veces, no recordaba el número exacto, no recordaba las fechas exactas, pero sí recordaba que solamente hablaban del máster (...) y no de la cátedra". En este sentido, los abogados de Iustitia Europa y Hazte Oír han subrayado el hecho de que Barrabés haya insistido en que no sabía nada de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "ni por la prensa". LAS CARTAS Y EL SOFTWARE Barrabés, según los letrados de las acusaciones populares, ha respondido además que tampoco recordaba, o no le sonaba, que se le pidieran cartas de recomendación a Begoña Gómez. Y, han añadido que desconocía también cualquier cosa relacionada con el software que patentó la esposa del presidente del Gobierno en el marco del máster de la UCM. Para las defensas, esta postura de Barrabés choca con lo sostenido por Martín, que sí ha explicado que se estudió el asunto y se descartó porque Begoña Gómez quería que la aplicación desarrollada fuera gratuita para pymes y ONGs y que ellos no lo vieron viable económicamente y se echaron para atrás a pesar de que les parecía una buena idea. "En cambio Barrabés dice que no sabe nada del software... O lo uno o lo otro", ha señalado Pardo a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla. Cabe recordar que el juez tenía pendiente el interrogatorio de Barrabés después de que la denuncia de Manos Limpias señalara que Begoña Gómez se había prevalido de su "estatus personal" como esposa de Pedro Sánchez para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez era Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez le fichó además como profesor asociado. UNA HORA CON LUIS MARTÍN Martín, que ha declarado durante una hora, ha señalado ante el juez --según fuentes jurídicas-- que trabajó en dos ocasiones con Begoña Gómez cuando él estaba de administrador de Innova Next. La primera de ellas fue para desarrollar el software para una plataforma de pymes y, ha indicado, que mantuvo 5 o 6 reuniones con ella, que "era buena idea" pero que Begoña Gómez no quería cobrar a las pymes y ONGs a pesar de su intento de hacerle ver que era mejor cobrar. Éste, ha señalado, fue el motivo por el que la colaboración no fraguó. El segundo de los asuntos que le relacionan con Gómez, habría señalado ante el juez, fue a raíz de que Barrabés montara unos cursos con ella. Según habría explicado, la esposa del presidente del Gobierno vio que un curso en concreto no estaba muy centrado y quería asegurar la calidad de los trabajos de fin de grado de los alumnos, por lo que pidió a Martín dar varias horas de clase en 2020 (15 horas), 2021 (10 horas) y 2022 (5 horas). Tras esa colaboración, acabó esa relación laboral que, ha sostenido, no se tradujo si quiera en que apareciera en ese curso como profesor. Las fuentes consultadas sostienen que durante la declaración de Martín también habría quedado patente la animadversión que desde 2022 mantendría con Barrabés después de que éste le echara bajo la excusa de que le quería robar clientes porque había montado también una empresa de innovación. "Intentaron destruirme y arruinarme", habría llegado a decir ante el juez. Con todo, y respondiendo sobre asuntos muy precisos, Martín se habría referido sólo a contratos en los que participó --hasta 2022--, como uno para el Ayuntamiento de Madrid --relativo a 'la Nave'-- que se ganó siendo alcaldesa Manuela Carmena y que se renovó ya en época del PP. Así, ha defendido la excelencia de los trabajos realizados.

