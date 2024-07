PP de Madrid augura que Sánchez "censurará" a los medios de comunicación "según tenga más o menos críticas al Gobierno"

El portavoz del PP de Madrid en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, augura que el presidente de España, Pedro Sánchez, "censurará" a los medios de comunicación "según tenga más o menos críticas al Gobierno" enmarcándolo en las medidas de "regeneración democrática". "Ya hemos visto que ha empezado a distinguir entre la prensa que considera buena y la prensa que considera mala, entre lo que considera pseudomedios, tabloides digitales u otras denominaciones", ha advertido el 'popular' en una entrevista con Europa Press en la que ha apuntado también que prevé que busque formas de "cortarles la financiación" para comprometer su viabilidad. Pedro Sánchez comparecerá el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados para detallar este plan en el que adelantó que se incluiría topar la financiación de "pseudomedios" a través de un cambio en la Ley de Publicidad Institucional con el objetivo de reforzar la "transparencia". Díaz-Pache no cree que ese sea el objetivo del presidente, sino perpetrar un "ataque a la prensa". Encuentra el preámbulo de estas medidas en el momento en el que "hace su primera carta lacrimosa y se declara profundamente enamorado de su mujer", antes de retirarse a reflexionar durante cinco días si continuaba o no al frente del Gobierno central. "Nos anuncia (entonces) un ataque en directo a la independencia de los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición. Es lo que hace literalmente en esa carta, pues lo que hemos visto es que cumple sus amenazas", ha reprochado el portavoz. Sánchez, tras reflexionar cinco días y confirmar que continuaba, aseguraba que la "máquina del fango" encargada de iniciar los bulos que terminan con "denuncias falsas" contra su entorno familiar estaba en la Comunidad de Madrid. ATAQUES A MADRID Este es uno de los puntos de choque entre administraciones que marcan desde hace años la relación entre la Puerta del Sol y La Moncloa. Díaz-Pache ha relatado que se han visto "ataques de todo tipo" desde el Ejecutivo central a Madrid, contra la que tiene un "prejuicio" al representar el "Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el espejo en el que se mira" Sánchez y comprueba "lo que debería estar haciendo y no lo está". El primero de estos agravios que ha citado el portavoz es la "financiación a la carta para Cataluña" que pide ERC para hacer al socialista Salvador Illa president de la Generalitat. Considera que con ella Madrid "va a quedar perjudicada" al ser la que aporta el 70% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, siendo Cataluña la segunda aportadora. "Si obtiene una financiación particular, singular, sin contar con nadie más seguramente eso perjudica a Madrid porque tendrá que poner más dinero para el resto de las comunidades autónomas y no puede negociar en igualdad de condiciones", ha augurado. También ha criticado las decisiones en la gestión del agua, en las infraestructuras eléctricas o en la ubicación de la Agencia Espacial Española. PRIMACÍA DE LO NACIONAL EN MADRID De hecho, el ámbito nacional se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Asamblea de Madrid, especialmente en un arranque de legislatura marcado por las negociaciones para el Gobierno estatal, la amnistía, las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña y los comicios al Parlamento Europeo. Desde la oposición se ha llegado a asegurar que no se estaba hablando de los problemas de Madrid, un extremo que Díaz-Pache ha negado argumentando que los plenos "son muy largos", pero que da "tiempo para todo". "Es verdad que el control al Gobierno (regional) muchas veces se va al debate nacional porque Madrid es una región donde todo se vive en clave nacional (...) Pero también se habla mucho de Madrid", ha reivindicado el portavoz parlamentario del PP, quien ha puesto el foco en el trabajo menos visible como "en las más de 500 sesiones de comisión donde se ha hablado y hecho de todo". Ve "lógico" aún así que el tema nacional "domine" cuando hay un Gobierno que está "atacando todas las instituciones" y desde Madrid se siente "ese riesgo y esos ataques como propios". "Desde aquí también hacemos oposición a ese Gobierno de Sánchez que intenta perjudicar a todos los madrileños de forma directa con alguna de sus medidas y de forma global a toda España", ha concluido.

