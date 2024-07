Illa (PSC) dice que no viene a "desmontar nada" y promete trabajar para encontrar puntos en común

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este domingo que no viene a "desmontar nada" y que promete trabajar para encontrar puntos en común con los republicanos y Comuns de cara a un acuerdo de investidura antes del 26 de agosto. "Los socialistas no venimos a desmontar, venimos a construir sobre lo que se ha alcanzado", ha expresado durante el Consell Nacional celebrado en el Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona. Illa ha asegurado que desde el PSC priorizan "un buen acuerdo, un acuerdo sólido, que proporcione estabilidad y perspectiva en Cataluña, no un acuerdo para desmontar nada". Por ello, ha emplazado a ERC y Comuns a encontrar puntos en común con los socialistas y buscar, textualmente, aquello que les une para construir una mayoría de progreso y frenar a formaciones políticas como Vox y Aliança Catalana en el Parlament de Catalunya. "No pedimos a nadie que renuncie a sus planteamientos y a sus objetivos políticos, tampoco nosotros renunciaremos a los nuestros", ha avisado. DELEGACIÓN DE ACUERDOS A LA EJECUTIVA Illa ha propuesto al Consell Nacional dejar en manos de la ejecutiva del partido validar o rechazar los posibles acuerdos con ERC y Comuns. "Pedimos al Consell Nacional que, apoyando esta propuesta de resolución, faculte a la ejecutiva del partido para que, cuando llegue el momento que esperemos que llegue, pueda validar, sea cuando sea, estos acuerdos", ha detallado. ATENTADO A TRUMP Illa ha aprovechado para condenar el atentando al expresidente de Estados Unidos Donald Trump de este sábado durante un acto de precampaña en Pensilvania. "No compartimos casi nada de su proyecto político, pero condenamos un acto de violencia intolerable, como condenamos también y hemos condenado todos los episodios de violencia que ha habido, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas", ha sostenido. MARTA ROVIRA Ha catalogado de "buena noticia" la vuelta a Cataluña de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de otros dirigentes y activistas tras la aplicación de la Ley de Amnistía. "Esto es lo que queremos los socialistas catalanes: contar en Cataluña con todos los actores políticos", ha añadido, a la vez que ha pedido al poder judicial respetar el ámbito de decisión del poder legislativo.

