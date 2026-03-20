Una mujer deja 100.000 euros en herencia a una de sus asistentas en un testamento escrito a mano, pero la Justicia lo anula: las dos cuidadoras tenían el mismo nombre

Persona mayor firma un documento legal (Matthias Zomer7Pexels)

El Tribunal de Reggio Emilia (Italia) ha declarado nulo el testamento ológrafo de una anciana fallecida en 2024, después de que surgiera un conflicto por un legado de 100.000 euros destinado a su cuidadora Valentina, sin que se indicara el apellido. Según informa Corriere della Sera, la decisión judicial resuelve un caso que había generado incertidumbre entre los herederos y los representantes legales de las cuidadoras.

La mujer había dejado por escrito su voluntad de entregar 100.000 euros a “Valentina, mi cuidadora”, mientras que el resto de su patrimonio se repartiría entre los herederos legales. El problema surgió porque la anciana contaba con dos cuidadoras moldavas que compartían el mismo nombre y se alternaban en los cuidados durante ausencias o vacaciones de una u otra. Esta coincidencia hizo que el testamento resultara ambiguo y que surgieran disputas sobre la identidad de la beneficiaria del legado.

En primera instancia, una de las cuidadoras logró un decreto judicial que obligaba a los herederos a abonarle la suma estipulada en el testamento. Sin embargo, los familiares impugnaron la decisión, alegando que no era posible determinar con certeza cuál de las dos mujeres debía recibir el dinero. Los herederos también señalaron que existían dos testamentos ológrafos anteriores, fechados en 2018 y 2023, y que la anciana había experimentado un deterioro cognitivo significativo en los últimos años de su vida.

Los juzgados anulan el testamento

El juez Damiano Dazzi, de la primera sección civil del Tribunal ordinario de Reggio Emilia, explicó en la sentencia que “es indiscutible que la fallecida estaba atendida por dos cuidadoras moldavas llamadas ambas Valentina, que se alternaban cuando una de ellas estaba de vacaciones. Por ello, no es seguro que la persona indicada genéricamente en el testamento sea la misma que presentó la demanda contra los herederos”, según recoge Corriere della Sera.

Las diferencias entre testamento notarial abierto y cerrado cuando se recibe una herencia

El fallo concluyó con la nulidad del testamento de 2018, la revocación del decreto judicial que favorecía a la cuidadora y la condena de la demandante a cubrir aproximadamente 14.000 euros en costas legales. De esta manera, el tribunal resolvió el conflicto y garantizó la seguridad jurídica de los herederos, al tiempo que anulaba la disposición testamentaria anterior.

¿Es legalmente válido un testamento escrito a mano?

Un testamento ológrafo es aquel que el testador redacta totalmente a mano, lo firma y fecha, sin necesidad de notario. En España, según el Código Civil, tiene plena validez legal siempre que cumpla estos requisitos: escritura íntegramente manuscrita, fecha completa y firma reconocible del testador, que además debe tener plena capacidad mental.

A diferencia del testamento notarial, que se redacta ante un notario y se registra oficialmente, el ológrafo es más sencillo y privado, pero también más susceptible a impugnaciones. Problemas como ambigüedad, homónimos o falta de claridad en los legatarios pueden llevar a su anulación, como ocurrió en el caso de la anciana de Reggio Emilia con dos cuidadoras llamadas Valentina. Aunque legalmente equivalentes, los testamentos notariales ofrecen mayor seguridad jurídica, mientras que los ológrafos requieren que los tribunales interpreten correctamente la voluntad del fallecido si surge conflicto.