Podemos advierte a Sánchez que "no puede permitirse" seguir con el pacto con el PP al CGPJ tras el espionaje a diputados

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no puede permitirse" continuar con el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP, tras el informe que data seguimientos ilegales a diputados de la formación entre 2015 y 2016, durante el Gobierno dirigido entonces con el PP. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha pedido a Sánchez que "se lo repiense", "rectifique" y "rompra" este pacto con los populares para el órgano de gobierno de los jueces, pues lo contrario sería "inaceptable" y mandaría un "mensaje peligroso": que se ampara la "guerra sucia judicial" y el "espionaje a diputados electos. Al respecto, ha reclamado a Sánchez que cambie de postura, no solo por el informe del rastreo sin amparo judicial a 55 diputados de la candidatura de Podemos entre 2015 y 2016, sino también a cuenta del "auténtico vodevil judicial" que está acometiendo el juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta por la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, con la "amenaza" incluso de la posibilidad de detenerla si no acudía una declaración. "Yo creo que cualquier demócrata está viendo lo que hay en la derecha política y judicial, que cuando le das la mano, te coge el brazo y lo que pasa", ha agregado la también diputada en el Grupo Mixto. EL PSOE NO SE PUEDE RENDIR, ES EL MOMENTO DE PELEAR Bajo su criterio, el PSOE debe rectificar, reconocer que se había "rendido" en materia de avances de regeneración democrática, cuando precisamente tras ese espionaje es el "momento de pelear". Cuestionada sobre qué posición adoptará Podemos en su relación con el Gobierno en caso de que el PSOE continúe con el acuerdo de renovación del CGPJ con los populares, Belarra ha respondido que "no contempla esa posibilidad" y que sellarlo manda un mensaje "peligrosísimo a la ciudadanía". En este sentido, ha denunciado que el Ministerio del Interior durante el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ordenó a la Policía espiar a representantes de Podemos sin ningún tipo de autorización judicial, es decir, de manera ilegal. Por tanto, debería ser "imposible" para el PSOE firmar acuerdos con el PP, máxime sobre el órgano de gobierno de los jueces con un pacto que, en su opinión, da capacidad al PP de "nombrar a todos los altos tribunales de este país", que son precisamente los que tienen que dirimir este tipo de causas como el espionaje a diputados. "Desde nuestro punto de vista, esto es un atentado contra la democracia, es simplemente inaceptable y necesitamos que el PSOE rompa ese acuerdo y pacte el CGPJ con la mayoría democrática", ha enfatizado en alusión a su propuesta de reformar el sistema de elección de vocales del organismo, para abrir la posibilidad de nombrar representantes con la mayoría absoluta del bloque de investidura.

Compartir nota: Guardar Nuevo