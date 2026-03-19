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IU pide cuentas a Interior por sus "falsedades" sobre la muerte de un hombre en Málaga que recibió descargas táser

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Los diputados de IU adscritos a Sumar Enrique Santiago y Juan Antonio Valero han registrado este jueves en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno en las que le pide responsabilidades por las "numerosas falsedades" que el Ministerio del Interior proporcionó en febrero al Congreso sobre la muerte de Hitam Mejri el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga) tras una intervención de agentes de la Policía Nacional en la que emplearon dispositivos táser y otros medios de contención.

En el escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerdan que el fallecimiento se produjo tras una parada cardiorrespiratoria durante una intervención policial motivada por un aviso en el que se les reportó un robo con violencia.

Según la versión policial, a la llegada de los agentes el ciudadano marroquí se encontraba retenido en el local y presentaba un estado de fuerte agitación, por lo que fue reducido mediante el uso de pistolas táser. Tras la intervención policial, entró en parada cardiaca y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, murió en el lugar. Su familia aseguró en aquel momento que la intención del fallecido no era robar y calificó la actuación policial de "desproporcionada".

EL GOBIERNO: "SE CUMPLIERON ESCRUPULOSAMENTE LAS DIRECTRICES"

Tras conocerse el suceso, los parlamentarios de IU dirigieron el 11 de diciembre varias preguntas al Gobierno interesándose por los protocolos de actuaciones de dichos agentes, si el uso de los disposiciones eléctricos fue ajustado a la ley, si esos funcionarios habían recibido formación para su uso y si el Ministerio del Interior había iniciado una investigación sobre este caso.

En su respuesta escrita, facilitada en febrero, Interior aseguró que los policías actuantes "cumplieron escrupulosamente" con las directrices generales establecidas para la utilización del táser, que la descarga fue "por contacto, que es la menos lesiva", y que se produjo en "hombro y pierna".

También sostuvo que la actuación se ajustó a los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad", en el marco de la detención de una persona que presuntamente había cometido un delito grave y que "desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes".

LOS VÍDEOS CUESTIONAN LA ACTUACIÓN POLICIAL

Pero esta versión ha sido cuestionada por IU tras conocerse los vídeos sobre los acontecimientos de diciembre, publicados por eldiario.es, cuyas imágenes muestran que los agentes dispararon al fallecido muchas descargas en la zona lumbar, le golpearon y le sujetaron durante varios minutos.

Los parlamentarios de Sumar reprochan al Ejecutivo de coalición que esa adecuación de la actuación policial a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que les indicó en febrero "no coincide con lo que se aprecia en las imágenes" de ahora y que la afirmación de que el fallecido "desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes" sería "presuntamente falsa", ya que en los vídeos se ve a la víctima diciendo que quería "colaborar" y "no quería morir".

IU también pone el foco en otro de los extremos de la respuesta del Gobierno, en la que se indicaba que los agentes habían recibido un curso formativo específico. A partir de ello, sostiene que, considerando esa formación, "se podría concluir que no ha habido imprudencia, sino una actuación conscientemente dolosa con resultado de muerte".

Por todo ello, a la vista de la incoación de una actuación por parte de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad y de la emisión de un informe técnico-policial por la Policía Científica, y que los hechos estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, los diputados preguntan ahora al Gobierno si considera que la actuación policial referida fue correcta y se ajustó a la legalidad vigente y si avalan los informes emitidos la actuación policial.

También quieren saber si tiene previsto incoar procedimiento disciplinario y suspender provisionalmente del servicio a los agentes implicados, qué medidas va a adoptar para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la "veracidad y exactitud debidas evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos" y si exigirá responsabilidades a quienes elaboraron la respuesta de febrero, "considerando las numerosas falsedades que contiene".

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