Operan un tumor frontal sin abrir el cráneo y lo retransmiten en directo para médicos de todo el mundo

El hospital que ha conseguido retransmitir una operación pionera. (Essalud)

La mañana del miércoles 18 de marzo marcó un hito en la medicina moderna en el Hospital Sant’Anna (Lombardía, Italia). Un equipo de especialistas logró extirpar un tumor del seno frontal utilizando una técnica avanzada que no requiere abrir el cráneo. Según informa Quicomo, lo inusual no fue solo el procedimiento, sino que la intervención se retransmitió en directo a expertos de todo el mundo, mostrando en tiempo real cada paso de la cirugía.

La operación se realizó íntegramente mediante cirugía endoscópica endonasal, una técnica mínimamente invasiva que permite acceder a zonas profundas del cráneo a través de las fosas nasales. Este método evita incisiones externas y reduce considerablemente el impacto quirúrgico en el paciente. Durante el evento, la comunidad médica internacional observó cómo los cirujanos del Sant’Anna enfrentaban uno de los retos más delicados de la otorrinolaringología.

Los protagonistas de la intervención fueron Paolo Battaglia, jefe de Otorrinolaringología, junto con Mario Turri-Zanoni y los comentarios en directo del profesor Paolo Castelnuovo. Todo se enmarcó en el evento global GR-ESS Live, dedicado a la cirugía sinonasal y de la base del cráneo, con transmisión desde centros líderes en distintos países.

Una operación compleja pero sin complicación

Los tumores del seno frontal siempre han representado un desafío quirúrgico. Su ubicación, justo entre la frente y los ojos, los coloca cerca del cerebro y las órbitas, zonas especialmente sensibles. Tradicionalmente, muchos de estos casos requerían abrir el cráneo para tener acceso suficiente y extirpar la lesión, lo que implica riesgos elevados y una recuperación más lenta.

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

La técnica utilizada por el equipo del Sant’Anna permite abordar el tumor sin necesidad de incisiones visibles. El procedimiento se realiza introduciendo un endoscopio y microinstrumentos a través de las fosas nasales, guiados con precisión hasta el seno frontal. Esto no solo reduce el trauma quirúrgico, sino que elimina las cicatrices en la cara y el cuero cabelludo, y acorta significativamente los tiempos de hospitalización y recuperación.

La operación transmitida en directo mostró cómo, gracias a la tecnología y la destreza del equipo, se puede acceder a regiones complejas del cráneo sin recurrir a métodos convencionales más agresivos. Este enfoque supone una ventaja clara para los pacientes, que se benefician de una intervención menos invasiva y más segura.

Tecnología y prestigio internacional para Sant’Anna

La clave de este tipo de intervenciones es la integración de tecnología de vanguardia. En la cirugía realizada en el Sant’Anna, se empleó neuronavegación, un sistema que combina imágenes tridimensionales obtenidas por tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). Esto permite al cirujano orientarse con exactitud milimétrica durante toda la operación, aumentando la seguridad y la precisión, especialmente en zonas críticas.

El Hospital Sant'Anna realiza una operación pionera (IMSS)

La participación del hospital en GR-ESS Live por tercer año consecutivo confirma su posición como centro de referencia en cirugía nasosinusal avanzada. La retransmisión en directo permitió compartir la experiencia clínica y los avances tecnológicos desarrollados en Sant’Anna con la comunidad médica internacional, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la formación continua.

La directora médica, Brunella Mazzei, subrayó para Quicomo el valor de “esta colaboración entre experiencia clínica y tecnología, que ha posicionado al hospital como un referente más allá de sus fronteras”. Para los profesionales y para los pacientes, la posibilidad de acceder a tratamientos de este nivel, con resultados menos invasivos y tiempos de recuperación más cortos, marca una diferencia significativa en el panorama médico actual.

El uso de la cirugía endoscópica endonasal junto a la neuronavegación representa una de las principales innovaciones en el tratamiento de tumores complejos de la base del cráneo, y la proyección internacional del Hospital Sant’Anna refuerza su liderazgo en el campo de la otorrinolaringología avanzada.