Puente ve una ofensa que Nacho Cano critique a la Policía y reprocha el "silencio de algunos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado este miércoles el "silencio de algunos que se han fotografiado y homenajeado" al músico Nacho Cano, ante su detención por presunta contratación irregular a inmigrantes para su espectáculo, y ve una ofensa que critique a la Policía. Lo ha declarado a los periodistas tras visitar la restauración de las vidrieras y azoteas de la Catedral de Barcelona junto a la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Puente ha señalado que se debe respetar la presunción de inocencia y ver qué resulta de la investigación, pero "lo que no se puede decir es que la criminal es la Policía". "No sé en qué mundo ya viven algunos. Sobre todo me llama la atención el silencio de algunos que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable", ha añadido. Nacho Cano cargó contra la Policía el martes en una rueda de prensa, donde defendió que no había hecho nada malo y afirmó: "El criminal no soy yo. Es a la Policía a la que hay que investigar".

Compartir nota: Guardar Nuevo