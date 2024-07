Mañueco garantiza que CyL acogerá 21 menas pero rechaza "cualquier imposición" que cambie el reparto

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado que la Comunidad acogerá a los 21 menores migrantes no acompañados que corresponden como consecuencia del acuerdo rubricado con el Gobierno en 2022 pero rechaza "cualquier tipo de imposición" que modifique el reparto. El presidente se ha referido a este asunto durante su intervención en el Foro Autonómico de El Mundo 'La España Vertebrada' que se celebra con motivo del 35 aniversario del rotativo. Allí ha criticado la "improvisación e incompetencia" del gobierno de Pedro Sánchez en torno a este asunto. "Vamos a estar a la altura", ha asegurado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que la "incompetencia" del Gobierno central no va a llevar a romper la solidaridad de Castilla y León. "Hemos sido solidarios en el pasado y lo vamos a seguir siendo en estos momentos, vamos a ser solidarios con Canarias y con Ceuta y con las personas que están sufriendo y que son niños, niñas y adolescentes migrantes", ha reseñado. De este modo, el presidente ha insistido en que la Comunidad cumplirá el acuerdo rubricado con el Gobierno sobre este asunto y recibirá a las 21 menores migrantes que corresponden este año, no obstante ha advertido de que "si el gobierno quiere modificar el reparto vamos a rechazar cualquier tipo de imposición". "No hay nada más patriota que unas comunidades se ayuden a otras", ha zanjado.

