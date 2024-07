De Andrés (PP) cree necesaria una "política de combate" de la ideología que "sigue justificando los asesinatos de ETA"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha considerado necesario seguir haciendo una "política de combate" de la ideología que "sigue intentando justificar los asesinatos de ETA". En una entrevista a Radio Popular - Herri Irratia, recogida por Europa Press, Javier de Andrés ha considerado, cuando se cumplen 27 años del asesinato a manos de ETA del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que la situación actual en Euskadi es "sustancialmente mejor", pero "eso no quiere decir que no tengamos que seguir recordando, por humanidad, a aquellas personas que fueron asesinadas defendiendo la democracia". "Tenemos que recordar lo que pasó en Euskadi y lo que, en alguna medida, sigue sucediendo, porque la defensa de las víctimas y de lo que ocurrió se tiene que hacer en Euskadi por una razón muy importante y es que hay gente que celebró aquellos asesinatos", ha subrayado. Tras insistir en que "hubo mucha gente que celebraba los asesinatos que cometía ETA", ha denunciado que "hoy en día se siguen entendiendo e intentando justificar aquellos crímenes", por lo que ha considerado necesario "hacer una política de combate de esa ideología que justificaba el asesinato". A su entender, "esto es lo que distingue a las víctimas de ETA de muchas otras víctimas" porque "en el caso de un asesinato de los que estamos viendo que se están produciendo en Euskadi en los últimos años toda la sociedad está en contra, no hay nadie que celebre los crímenes, sino que causan una enorme repulsión". Sin embargo, en el caso de los asesinatos de ETA "se celebraba y se justificaba y había partidos políticos, concretamente Herri Batasuna, los mismos dirigentes que hoy están en Bildu, que estaban celebrando aquellos crímenes", por lo que es "muy importante seguir recordando lo que sucedió, haciendo una defensa ética de la actividad política y, por supuesto, del respecto a la vida, que es la primera de las leyes que nos tenemos que aplicar". GOGORA Sobre el cambio en la dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, que pasa a manos del PSE, Javier de Andrés ha apuntado que "el problema que ha existido en Euskadi ha tenido su origen en un fanatismo ideológico y político muy concreto" y cree posible que Gogora "haya querido contextualizar ese fanatismo, no justificarlo, pero sí contextualizarlo, y confundir en alguna medida". En ese sentido, ha dicho que es "muy recomendable" visitar el Centro Memorial del Terrorismo de Vitoria porque "ahí se ve toda la sinrazón de lo que ha sido la actividad terrorista en Euskadi y se ve claramente cuál era el origen que estaba dentro de un fanatismo nacionalista radical". Por otro lado, el lider de los populares vascos ha afirmado que "si es inaceptable una organización criminal como lo fue ETA, es aún más inaceptable que cualquier violencia proceda del Estado, es aún peor". "El hecho de que quienes tienen que garantizar y velar por la seguridad y por la integridad de las personas, por la defensa de los derechos humanos, sean quienes promovieran en su momento una actividad criminal, pues es todavía aún más grave", ha añadido. En cualquier caso, ha insistido en que "la realidad en Euskadi es que los crímenes que tuvieron apoyo social fueron los que perpetró ETA y hoy en día es donde tenemos que hacer un esfuerzo especial, porque hay gente que sigue respaldando aquello, entendiéndolo y justificándolo, cuando no homenajeándolo además".

