Vox defiende la "unidad de los patriotas" en el Parlamento Europeo y afirma que su relación con Meloni es la misma

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha defendido este lunes la incorporación de su partido al nuevo grupo del Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, por aglutinar a los partidos "patriotas, reformistas e identitarios" y ha afirmado que su relación con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es la misma, a pesar de haber abandonado a su antigua familia, el ECR. En una entrevista concedida a Radio Libertad, recogida por Europa Press, Buxadé ha sostenido que Vox "no ha cambiado" y la integración en Patriotas por Europa, en la que también figura Fidesz, el partido del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, obedece a la promesa de campaña de "trabajar por la unidad de los patriotas". "Hemos trabajado por la unidad de los partidos patriotas, reformistas e identitarios, por eso da igual la etiqueta (...) creemos que esta legislatura es decisiva y que la fortaleza, la colaboración, es absolutamente necesaria", ha señalado. En esta línea, Buxadé ha explicado que Vox se integra en Patriotas por Europa para "confrontar radicalmente" con "los burócratas de Bruselas" y luchar contra la Agenda, 2030, el Pacto Verde europeo y las políticas de inmigración, y ha asegurado que, puntualmente y en estos asuntos, colaborarán con ECR de forma "completa, perfecta y exacta". EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA Sobre la relación con Meloni y el resto de aliados de ECR, como Ley y Justicia del ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, Buxadé ha asegurado que siguen "absolutamente sin tocar e intocables". "La amistad, la cooperación, la alianza política, ideológica y personal de Santiago Abascal con Giorgia Meloni van muchísimo más allá de la conformación de un grupo parlamentario que es simplemente la estructura de funcionamiento de los partidos políticos en el Parlamento Europeo", ha zanjado. Patriotas por Europa ya satisface todos los requisitos necesarios para convertirse en bloque del Parlamento Europeo, después de integrar a tres formaciones políticas de Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Precisamente, el último obstáculo al que se enfrentaba era el de recabar representantes de al menos siete Estados miembro de la Unión Europea (UE). Ahora cuenta con participantes de ocho Estados de la UE y reúne ya al mínimo de 23 diputados que necesita, en cumplimiento con el reglamento de la Eurocámara. El grupo nace de una alianza entre Orban, el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPO) y el populista checo Alianza de Ciudadanos Descontentos. El Fidesz de Orban no estaba adscrito a ningún grupo durante la legislatura pasada. El grupo parlamentario promete "proteger la soberanía nacional, luchar contra la migración ilegal y revistar el Pacto Verde", objetivos que coinciden con la línea expuesta por Vox durante la campaña para las elecciones europeas.

