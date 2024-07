Sumar descarta un frente popular con PSOE y dice que ya forjó una lista de unidad el 23J, que Podemos decidió romper

Sumar ha descartado la posibilidad de una coalición con el PSOE, a modo del Frente Popular en Francia en las elecciones legislativas de este domingo, dado que el contexto español es muy distinto al país galo. También ha señalado que su labor para propiciar la unidad electoral de la izquierda alternativa la hicieron ya en los comicios del 23J y que posteriormente Podemos tomó su decisión de dejar la confluencia, determinación que respetan. Así lo han trasladado en rueda de prensa las representantes de la Coordinadora interina de Sumar, Elizabeth Duval y Lara Hernández, quienes han enfatizado que el resultado de Francia es una mala noticia para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien debe reflexionar sobre su deriva de aliarse con Vox en comunidades y ayuntamientos, en vez de participar de cordones sanitarios para excluir a la extrema derecha. Cuestionadas sobre si sería posible un frente de izquierdas con todas las fuerzas progresistas, incluida el PSOE, en España, Duval ha respondido que Sumar propició la unidad de la izquierda alternativa en las generales y lo volvió a hacer en las listas europeas. Por tanto, ha desgranado que su modelo de unidad y de coalición lo tienen claro y que no hay que entrar en este tipo de planteamientos futuribles, dado que el contexto español y el galo son muy diferentes. En este sentido, Duval ha reivindicado también que el bloque progresista ya derrotó al PP y a la extrema derecha el 23J, por lo que ahora esa unidad se debe demostrar en apoyar las políticas del Gobierno de coalición. Por su parte y cuestionada sobre si hay opción de reencuentro con Podemos, Hernández ha insistido en que ya ensayaron la unidad en las últimas generales y Podemos tomó su posición política de manera autónoma, en alusión a dejar romper con Sumar, y que respetan su decisión. IU TAMBIÉN CIERRA LA PUERTA A UNA COALICIÓN CON PSOE Fuentes de la formación remarcan que plantear una alianza electoral con el PSOE es un escenario de "ciencia ficción" y que una de las conclusiones que obtienen de las elecciones francesas es primero "ordenar la casa", en referencia al proceso de rearme con sus partidos aliados tras el mal resultado de las europeas. Hernández, secretaria de Organización de Sumar, se ha referido a la reunión de la semana pasada con sus homólogos de Más Madrid, IU, 'comunes' y Verdes Equo evidenció la voluntad política de trabajar conjuntamente en condiciones de "igualdad", con un "marco de horizontalidad" y sentarse "de tú a tú" con todas las formaciones. Esta mañana el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, tambien ha rechazado una alianza electoral con el PSOE, dado que el panorama de España es muy diferente al francés y aludir a que al menos un 15% del electorado progresista se decanta por la izquierda alternativa y no vota al PSOE. Por su parte, desde Podemos llevan repitiendo las últimas semanas que ya pasaron página de su etapa en Sumar y que están centrados solo en desplegar su agenda política autónoma. "FEIJÓO NO ES MACRÓN", SIGUE EN LOS ACUERDOS CON VOX De nuevo sobre los comicios franceses, las dos dirigentes de Sumar han celebrado la victoria de la izquierda francesa, que ha supuesto una "doble derrota" para el presidente Emmanuele Macron y a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, pero también para la derecha española. "El PP tiene que ser consciente de que ahora gobierna en varias comunidades autónomas y ayuntamientos con un partido de extrema derecha, mucho más que la de Meloni y que supuestamente intentan hacer presentable (...) y que además se ubica desde este movimiento en la órbita de Putin", ha manifestado Duval en referencia a la decisión de Vox de formar parte en el Parlamento Europeo del grupo de 'Patriotas por Europa' impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Es más, ha desgranado que una de las conclusiones de las elecciones francesas es que los "cordones republicanos" a la extrema derecha funcionan, y lo hacen también los frentes republicanos en torno a un programa progresista ambicioso. En contraposición, ha afirmado que el fracaso es parecerse a la extrema derecha y pactar con los ultras mientras que el presidente francés ha sido responsable, aunque con reticencias, y se ha sumado al cordón para impedir la victoria de la extrema derecha. "Feijóo no es Macrón. Sus alianzas con Vox son hoy un retrato de lo que es el PP", ha enfatizado por su parte Lara Hernández, que destaca que Francia ha demostrado que la izquierda puede movilizarse en torno a medidas progresistas, como aumento del salario mínimo y mejoras en jubilación, precisamente las tesis que reivindica Sumar en España. Por tanto, ha demandado no retroceder en el programa de la agencia social en Francia, dado que eso sería ponerle una "alfombra roja" a Le Pen en las presidenciales.

