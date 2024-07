Vox acusa al Gobierno de "ordenarle" al TC la anulación de las penas por los ERE para "blanquear su pasado"

La portavoz nacional de Vox, Pepa Millán, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "ordenarle" al Tribunal Constitucional (TC) la anulación de las penas en el caso de los ERE para "blanquear su pasado para justificar su presente". Una situación, en palabras de Millán, derivada del hecho de que el Ejecutivo de Sánchez ha "colonizado las instituciones que deben ser neutrales", como es el caso del Alto Tribunal. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la portavoz nacional de la formación de Santiago Abascal ha sostenido que el Gobierno "se permite el lujo de decirle al Tribunal Constitucional que anule las penas por el caso de corrupción mayor que ha habido en Europa, que ha sido el fraude de los ERE". Estas declaraciones se producen después de que el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar haya abandonado este pasado martes la prisión de Sevilla I tras la sentencia del TC que estima parcialmente su recurso de amparo y anula la condena a seis años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por un delito continuado de malversación por el "procedimiento específico" a través del cual fueron canalizados los fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias. Horas antes, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, órgano que dictó la sentencia inicial del "procedimiento específico" de financiación de los ERE, había emitido una providencia que daba cuenta de que le había sido "anticipado por correo el fallo de la sentencia" del Constitucional relativa al recurso de amparo de Serrano Aguilar, ante lo cual procedía ordenar "mandamiento de libertad" al centro penitenciario donde está interno. Preguntada sobre la revisión de los recursos de amparo de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves el próximo 16 de junio, Pepa Millán ha confiado en que el TC sea una "institución imparcial, como lo que es, pero lamentablemente está colonizada por el PSOE y por eso el PSOE se puede permitir el lujo de ordenarle al Constitucional que anule sus penas". "Este Gobierno, con su séquito de medios afines, quiere hacernos ver que los ERE nunca existieron. El PSOE necesita blanquear su pasado para justificar su presente", ha concluido la portavoz nacional de Vox. Sobre la investigación judicial en torno a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, Millán ha confiado en que los jueces "puedan trabajar con libertad, con independencia" y no recibiendo "presiones absolutamente desmedidas". "Queremos que se investigue este asunto", ha remarcado, al tiempo que ha vaticinado que el Gobierno "acudirá al TC para que anule la pena en caso de que la mujer del presidente sea condenada". En relación con el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pepa Millán ha calificado de "bochornoso" que haya tenido que hacerse con el "tutelaje de entes supranacionales, como si España fuera un Estado fallido". "Aquí ha habido un problema y es que el PSOE y el PP han estado repartiéndose las instituciones. Lamentamos que el PP siga empeñado en sentarse con el PSOE y en repartirse los jueces. Ha tenido que venir Europa a sentar a Bolaños y González Pons como si fueran dos niños para solucionar un problema que ellos mismos han creado durante años", ha abundado Millán. Sobre el papel jugado por Europa, la portavoz nacional de Vox ha criticado que la UE "se haya lavado las manos con la amnistía" al "no querer meterse cuando desde aquí se ha denunciado que el Estado de Derecho está en riesgo". Ha insistido, por último, en reclamar la "despolitización de la Justicia". Cualquier otra cuestión, ha sostenido, es "reírse de la gente y una gran estafa".

