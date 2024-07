Bendodo apunta que "la corrupción del sanchismo va desde La Moncloa hasta Badajoz pasando por Portugal"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, se ha referido a la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, que "es un político acorralado por la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su familia", y ha reafirmado que "la corrupción del sanchismo va desde La Moncloa hasta Badajoz pasando por Portugal". Durante su intervención con motivo de su visita a Badajoz, Bendodo ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 3 de dicha ciudad está investigando al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, malversación y fraude a Hacienda, "oye que no lo está haciendo el PP ni ningún medio de comunicación, un juzgado", tras lo que ha indicado que han pasado por la puerta de la diputación pacense, donde "supuestamente" trabaja el hermano de Sánchez, David Sánchez, conocido como David Azagra. "Enfrente", ha continuado, han visto otro edificio de la institución provincial pacense ante el que los compañeros le han dicho que ahí tiene el despacho David Sánchez y que "como le han trincado, como se suele decir, que no iba a trabajar" le han "montado" uno "exprés" para que "parezca que está trabajando". "Eso es tomarle el pelo a los vecinos de Badajoz, eso es tomarle el pelo al conjunto de los españoles, cada vez hay informaciones más inquietantes y más preocupantes sobre el hermano del presidente del Gobierno y sus irregularidades en torno a ese puesto de trabajo en la diputación", ha remarcado, junto con que lo que quieren saber desde el PP es cuánto ha costado montar "este despacho exprés" de David Sánchez en un edificio de la institución provincial. También quieren que se aporte y se hagan públicas, porque se habrá hecho con dinero público, las facturas del mobiliario y todo lo que se ha gastado, y si "no teme nada" el presidente de la diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "que abra de par en par las puertas del despacho que le ha hecho al hermano del presidente del Gobierno y que veamos lo que hay ahí" y si hay papeles en la mesa o si va a trabajar o no, al estar pagándose con el dinero de todos los vecinos de la provincia. "VA DE ESCÁNDALO EN ESCÁNDALO" "Creo que Sánchez, y está confirmado, va de escándalo en escándalo, el de su mujer y el de su hermano son muy graves", ha rememorado, para recordar ante la cercanía con Portugal la dimisión del primer ministro por un tema de corrupción que le afectaba a alguien de su equipo, y resaltar que "el escándalo de corrupción de Sánchez y su entorno es mucho mayor que el que tuvo Costa", quien dimitió mientras el presidente del Gobierno de España "sigue atornillado al sillón de La Moncloa". En este caso, ha afirmado que hay muchos motivos para dimitir, como la investigación que afecta a la mujer, quien declara ante el juzgado este jueves; la investigación a su hermano por cinco delitos; el fiscal general del Estado que "está a un paso también" de ser imputado por el Supremo y ya fue acusado en su momento de desviación de poder por ascender "irregularmente" a una exministra socialista, o que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha sido multado por la Junta Electoral al igual que el propio Sánchez y la portavoz del Gobierno. Y es que, para Elías Bendodo, el presidente del Gobierno "tiene que darse cuenta de que está en un callejón sin salida" y "evidentemente está en manos de los que quieren romper España". "No puede durar mucho más, un Gobierno sin presupuesto y sin apoyos parlamentarios que vemos cada vez en el Congreso de los Diputados cómo pierde iniciativa tras iniciativa, y se suma a veces a las del Partido Popular para poder decir que ha votado en algo a favor", ha dicho reclamando elecciones. "Por tanto, "debe asumir la realidad, que su tiempo se ha acabado", dejar de "utilizar y manosear" las instituciones públicas "a su antojo", a la par que ha resaltado que "ahora le mete mano a la Justicia" y "ahora le molestan los medios de comunicación" y "ataca" a ambos, y ha citado "un escándalo más" porque "Sánchez o ampara la corrupción o esconde la corrupción". ANDALUCÍA NO OLVIDA Así y sobre Andalucía, ha indicado que por "mucho" que diga el PSOE, en dicha comunidad se produjo "el mayor escándalo de corrupción política de la historia de España" y los socialistas andaluces "robaron" 700 millones de euros de los parados y lo dedicaron a "colocar amiguetes del partido y a enchufar a gente que no habían trabajando en esas empresas para que estuvieran prejubilados" y se gastaron, "y que lo nieguen", 20.000 euros al mes en cocaína con el dinero de los parados andaluces. Ante ello fueron condenados muchos dirigentes del PSOE de Andalucía, dos presidentes de la Junta y muchos consejeros, pero "ahora quieren tapar todo esto" y "Sánchez no se atrevería a indultar a los políticos socialistas del mayor caso de corrupción de la historia de España, porque sería un escándalo monumental" y lo que ha hecho es "indultarlos por la puerta de atrás". De este modo y como tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, "utiliza" este último "como un tribunal de segunda lectura y de revisión de las sentencias del Supremo para que ahora salgan, o se eliminen o se reduzcan las condenas de estos socialistas", a tenor de lo cual ha expuesto que es "absolutamente inaceptable" y ha trasladado al Partido Socialista que "Andalucía no olvida, por mucho que intenten indultar por la puerta de atrás a todos los políticos corruptos socialistas" y todos los andaluces saben el "daño" que le hizo el socialismo a la región.

