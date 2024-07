Rueda augura que el no del Supremo a amnistiar a Puigdemont traerá "consecuencias" a Sánchez "con sus socios catalanes"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha augurado que el rechazo del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación del expresidente Carles Puigdemont traerá "consecuencias" para el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez "con sus socios catalanes" dado que era "lo que estaban buscando". Un día después de trasladar que la Xunta ha pedido al Consello Consultivo que analice la posibilidad de que el Gobierno gallego recurra la ley de amnistía, en un acto en Valença do Miño (Portugal), Rueda ha recordado el paso y ha incidido en que los servicios jurídicos autonómicos ven "muchas carencias, muchos problemas y muchas ilegalidades" en esta norma. "Por eso queremos recurrirla", ha aseverado, antes de incidir en que el propio Supremo "puso negro sobre blanco" la problemática de la norma en la pasada jornada. "Incluso utilizando la propia ley, cogiendo su texto, decía que hay cosas que no se pueden hacer. Por tanto, amnistiar el delito de malversación al dios supremo no es posible", ha ejemplificado. "Creo que este es un mensaje clarísimo al Gobierno que impulsó esta ley por conveniencia electoral y ahora ve que lo que quería hacer no va a poder. Supongo que esto traerá consecuencias con sus socios catalanes, que es lo que estaban buscando. Pero es el problema cuando se legisla pensando en intereses electorales y no en los generales", ha zanjado.

