Vox niega estar bloqueando la entrada de Alvise en su grupo europeo pero recuerda que "lo normal" es un partido por país

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, niega estar vetando la incorporación de Se Acabó La Fiesta (SALF), la agrupación del eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez, en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), como él ha denunciado, pero sí recuerda que "lo normal" en el Parlamento Europeo es que las familias estén integradas por una delegación por país. 'Alvise' acusó a principios de esta semana a Vox de ejercer "bullying institucional" contra SALF y de "bloquear cualquier negociación o posible inclusión" de su agrupación en ECR, el grupo de los de Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo. En su canal de Telegram, afirmó que Buxadé "ha exigido" a sus aliados europeos que Vox "sea la única delegación española" en el grupo de ECR, al tiempo que le acusó de "compartir el bulo" de que SALF se integrará en otro grupo con la ultraderecha alemana de Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Buxadé niega a Europa Press este extremo y resalta que el eurodiputado electo no ha pedido "formalmente" su incorporación a ECR. En este sentido, desdeña las acusaciones y destaca que 'Alvise' ni siquiera aporta detalles de cómo se lleva a cabo ese bloqueo, por ejemplo. En cualquier caso, el líder de Vox se ciñe a "los usos y costumbres" del Parlamento Europeo y recuerda que "lo normal" en la Cámara es que en cada grupo haya una delegación por país, aunque reconoce que hay excepciones. En The Left, por ejemplo, están integrados Podemos y EH Bildu. Los grupos políticos reúnen a diputados de diferentes Estados miembros en función de sus afinidades políticas. Deben estar formados por al menos 23 diputados procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, es decir, por lo menos siete. Los grupos se pueden constituir en cualquier momento de la legislatura, no hay plazo, pero es positivo tenerlo ya conformado para el arranque de la legislatura --el primer pleno es el 16 de julio-- porque será cuando se voten las comisiones y se repartan las presidencias de las mismas, entre otros asuntos. LA RELACIÓN ENTRE VOX Y 'ALVISE' Vox ignoró a 'Alvise' y a su agrupación durante toda la campaña para las elecciones europeas pero competía por una parte de su electorado con SALF, que se expresa en términos similares a los de Santiago Abascal en un abanico de temas, como la corrupción o la defensa del sector primario. Al confirmarse la irrupción de SALF en el Parlamento Europeo con tres asientos, el partido recalcó que no les habían robado votos y atribuyeron su éxito electoral a un "hartazgo" que ellos "comparten". Además, los de Santiago Abascal confirmaron contactos con 'Alvise' en el marco de la noche electoral. Pero en los últimos días se han incrementado las tensiones entre ambos. A las acusaciones de veto realizadas por 'Alvise' hay que sumar un rifirrafe mantenido en redes sociales por las cuentas de Vox. El comunicador cuestionó los números hechos públicos por la formación y los de Santiago Abascal le acusaron de "mentir", al tiempo que le recomendaron "aprender a leer una memoria económica".

