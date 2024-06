Unas mil personas piden en Logroño boicotear a Israel y el fin del genocidio en Gaza

Logroño, 30 jun (EFE).- Más de un millar de personas se ha manifestado por las calles de Logroño este domingo en solidaridad con el pueblo Palestino y han reclamado, como lemas principales, el boicot al estado de Israel y que termine el genocidio en Gaza.

La movilización, convocada por el comité riojano de apoyo a Palestina, ha comenzado frente a la delegación del Gobierno en La Rioja porque una de las principales reivindicaciones de este colectivo pasan porque España rompa relaciones con Israel.

Allí se han desplegado dos grandes pancartas, una con la bandera palestina y otra con diferentes mensajes de apoyo al pueblo gazatí desde La Rioja.

Luego, ha comenzado una marcha, con grupos de personas distribuidas tras pequeñas pancartas, unas reclamando un boicot a Israel y otras con mensajes sobre el genocidio del pueblo Palestino.

Las consignas han subido de tono al pasar por un establecimiento comercial cuya cadena recientemente vendió algunos establecimientos, entre ellos uno de la capital riojana, a un fondo de inversión israelí.

La marcha ha transcurrido por el centro de Logroño hasta llegar a la Plaza del Mercado, en donde los participantes han protagonizado una "performance" para llamar la atención sobre lo que ocurre en Palestina.

Así, tras situarse en torno a la bandera palestina ha sonado una sirena y todos los participantes se han tirado al suelo, simulando lo que ocurre con la población de Gaza cuando escuchan alarmas antiaéreas y también la muerte de grupos de personas en bombardeos.

En Palestina "se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y por eso, como ciudadanos, le pedimos al Gobierno de España que corte relaciones con Israel", ha explicado una de las portavoces de esta protesta, Lucía Sáenz, que también ha incidido en la necesidad de "concienciar a la gente sobre lo que ocurre en Gaza".

En este sentido ha reconocido que "es normal que en los meses que vienen, en verano, las reivindicaciones como ésta no tengan la misma intensidad, porque la gente está de vacaciones, pero eso no es un fracaso y no significa que no vayamos a seguir haciendo presión, aunque sea de otra manera".

Otro de los portavoces de este movimiento, Alejandro Martínez, ha explicado que al Gobierno de España le piden "que lidere un alto el fuego en Gaza, que apoye a Sudáfrica en la Corte Penal Internacional (en un proceso contra el Estado de Israel) y que rompa relaciones con el estado sionista".

Además ha reclamado que se acabe con la venta de armas a Israel "o su tránsito por España" y que "acabe la persecución a quien muestra solidaridad con el pueblo palestino" porque "no se puede negar que a lo largo y ancho de todo el territorio español se ha llevado a cabo, digamos, una persecución de los movimientos propalestinos y de sus líderes", ha concluido.

EFE

ep/oli

(Foto)(Vídeo)