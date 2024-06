Feijóo mantendrá una oposición implacable a Sánchez pese al pacto del CGPJ y tensionará al PP por si hay elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no relajará la oposición implacable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a haber sellado esta semana con el PSOE su primer pacto de Estado para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y mantendrá tensionado a su partido por si hay adelanto de las generales, una posibilidad que él mismo no ha descartado ante la incertidumbre abierta en Cataluña. El apretón de manos en Bruselas entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, tras rubricar el pacto del CGPJ dejó una imagen poco común en esta XV legislatura, marcada por la crispación y la polarización. El propio Pons llegó a exclamar que tras dos años negociando los dos, es "casi el principio de una gran amistad". Sin embargo, la dirección nacional del PP ya deja claro que "seguirá dando estopa" al Gobierno y no le va a dar "tregua". "Nosotros no soltamos la presa", han recalcado fuentes del equipo de Feijóo a Europa Press. Y como prueba de que el PP no bajará el diapasón, en 'Génova' destacan que, un día después de la firma del pacto del CGPJ, Feijóo se lanzó contra Sánchez para pedirle la dimisión del fiscal general del Estado y le retó de nuevo a ofrecer explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar. De hecho, los 'populares' ya han anunciado que sentarán a Sánchez a partir de septiembre en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'. Ese marcaje se acentuará la próxima semana, en la que está previsto que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, acuda a declarar ante el juez en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aparte de denunciar la situación "insostenible" del fiscal general y exigir su dimisión, los 'populares' también podrán el foco en la "financiación singular" para Cataluña. "No podemos ser condescendientes con un reparto asimétrico de fondos para comprar la permanencia de Sánchez en el Gobierno", subrayan desde la dirección del PP. VEN MÁS DÉBIL A SÁNCHEZ: "LOS SÍES SERÁN MÁS CAROS" En 'Génova' creen que el acuerdo del CGPJ acrecienta la debilidad parlamentaria de Sánchez al abrir más grietas en la relación del PSOE con sus socios, quienes a partir de ahora van a "incrementar el precio". Según los 'populares', lograr los "síes en el Parlamento no será más barato a partir de ahora sino más caro" y "en algún momento el Gobierno se quedará sin moneda para pagarlos". En este escenario, y con la incertidumbre de lo que ocurrirá en Cataluña, el PP no ve factible que el Gobierno pueda sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado ante la imposibilidad de "convencer a ERC y Junts de lo mismo al mismo tiempo", según fuentes de la dirección del PP. MANTENER ENGRASADA LA MAQUINARIA ELECTORAL DEL PP La dirección nacional del PP quiere mantener engrasada la maquinaria electoral, máxime cuando la situación en Cataluña apunta a una posible repetición de los comicios el próximo 13 de octubre. En 'Génova' tampoco descartan que Sánchez pueda decidir aprovechar la coyuntura y adelantar las generales. Así lo verbalizó este jueves el propio Feijóo. "El PP está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas antes de que finalice 2024", aseveró, para insistir en que no lo descarta y que Sánchez hará lo que "le interese". Y ya apuntó también en esa dirección hace tres semanas ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

