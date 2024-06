Redondo carga contra Gallardo y acusa a Vox de "cercenar derechos, no asumir la diversidad y atacar la convivencia"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cargado este sábado contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y ha acusado a Vox de "cercenar derechos, no asumir la diversidad y atarcar la convivencia" en el país. En estos términos se ha expresado la titular de la cartera de Igualdad en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con representantes del colectivo LGTBI+ de Castilla y León. Allí, Redondo ha criticado que García-Gallardo ironizara este viernes a través de un mensaje publicado en 'X' con que "si España acaba llenándose de moros, os lo vais a pasar muy bien todos juntos en las carrozas", en relación con las personas del colectivo. "Estamos hablando de un partido reaccionario que cercena derechos y no asume la diversidad, que es lo más humano y democrático que tiene una sociedad", ha lamentado la ministra, un punto en el que ha sostenido que por eso "siempre" duda de la "democracia que tiene que tener un partido como Vox en su ideario". En los mismos términos, la titular de la cartera de Igualdad ha asegurado que Vox "no comparte los principios ni los valores democráticos y por eso esas reacciones y este tipo de declaraciones van en contra de la convivencia".

