Errejón minimiza la ausencia de Compromís, Més y Chunta a la mesa de la coalición Sumar: "Las cosas siguen igual"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha restado importancia a la decisión de Compromís, Més per Mallorca y Chunta aragonesista de no asistir a la mesa de partidos de la coalición, foro que se impulsa para mejorar la colaboración entre formaciones tras el mal resultado de las elecciones europeas. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha explicado que la relación con estas formaciones se da en el seno del grupo parlamentario y respeta que "no la quieran desarrollar más allá en términos organizativos". "Ellos lo han dicho siempre, nosotros lo hemos sabido siempre. Las cosas siguen igual", ha señalado Errejón respecto a la ausencia de estos tres aliados territoriales de Sumar en dicha mesa. Fuentes de las tres formaciones autonómicas han confirmado que aunque mantienen buena relación con todos los partidos que conforman este frente amplio, no van a participar en ese foro pese a que la coordinadora interina de Sumar lo abría a todas las fuerzas que conformaron la candidatura electoral del 23J. De esta forma, consideran que dicha mesa interpela más a formaciones como IU, Más Madrid o los 'Comunes', que son los partidos que tienen representación en el Gobierno y también se implicaron en la construcción orgánica de Sumar. Así, mantienen la posición que adoptaron de cara a la primera asamblea de 'Movimiento Sumar', limitando su relación a la meros aliados electorales.

Compartir nota: Guardar Nuevo