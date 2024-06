Rull sobre si ve posible que haya una investidura: "Me gustaría creer que sí"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado este miércoles que le "gustaría creer que sí" habrá un debate de investidura ya sea de la mano del primer secretario del PSC, Salvador Illa, o del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont. "Los dos candidatos que están dispuestos a someterse a la investidura están apuntando esta vía. Y con un nivel de optimismo significativo. Yo simplemente soy un notario que tomo nota", ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press. Tras rechazar imaginar ahora un escenario de repetición electoral, ha recordado que la Mesa del Parlament acordó habilitar la posibilidad de convocar un pleno de investidura la primera quincena de agosto, periodo en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria. "Estaremos siempre alerta porque si hay la posibilidad de que uno de los candidatos pueda someterse a una investidura, sea la primera quincena de agosto, la segunda o en julio, se hará", ha destacado Rull, que ha evitado vaticinar sobre si se agotarán los plazos. También ha explicado que Puigdemont le trasladó, como ha hecho públicamente, que vendrá a Cataluña cuando se celebre un debate de investidura "sea cual sea la situación en el ámbito de la amnistía". Tras celebrar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) amnistiara al exconseller Miquel Buch, al escolta de Puigdemont y a 16 activistas, ha llamado a que la ley se aplique "íntegramente, rápidamente y automáticamente, y que el poder judicial se limitara a aplicar e interpretar la ley, no a reescribirla". CGPJ Sobre el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que era una "anomalía que haya estado casi 2.000 días en una situación de interinidad, tomando decisiones que eran relevantes, condicionando y haciendo activismo político". También ha reprochado que haya sido un pacto en el que, más allá de PSOE y PP, no se haya contado con otras formaciones: "En una legislatura en la que estas otras formaciones no tienen un papel menor, ha acabado siendo un reparto entre las dos grandes". A VICENTE BARRERA Después de que el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, comparara los 'Països Catalans' con Narnia en un apunte en X, Rull ha replicado que "la ignorancia es profundamente atrevida". "Ésta falta de respeto, dirigirse al presidente del Parlament de Cataluña, en estos términos, demuestra la poca consistencia a la hora de poner argumentos sobre la mesa. No quiero entrar en polémicas con el conseller. Le hago una reflexión, que mire dónde está situado el Palau de la Generalitat valenciana", ha aseverado.

