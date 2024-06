Orriols (AC) reclama una constitución catalana y una ley de extranjería para investir presidente

La líder de Aliança Catalana, diputada y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha reclamado este miércoles una constitución catalana y una ley de extranjería "potente" para dar apoyo a la investidura de un candidato a la Presidencia de la Generalitat. "Nuestro modesto apoyo tiene precio, un precio alto: la constitución del estado catalán y el control estricto de sus fronteras", ha exigido durante su intervención en el pleno que celebra el Parlament para activar la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente. Orriols ha llamado a no dejarse engañar por las apariencias y, pese a tener 2 diputados, ha dejado claro que representan a cerca de 120.000 catalanes: "Pese a las difamaciones, la censura y las sanciones de 10.0001 euros y los cordones sanitarios, ya estamos aquí", ha reivindicado. También ha asegurado que el grupo ha entrado en la Cámara catalana para preservar la civilización: "Si esto es fascismo o extrema derecha, cojan el diccionario y arranquen la hoja, porque la descripción que hay allí no coincide en absoluto con el extraño concepto que ustedes tienen de fascismo y de extrema derecha", ha añadido. A su vez, Rull ha avisado de que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no ampara el discurso de odio o que incite a la discriminación o violencia y que la Cámara será "escrupulosa" a la hora de advertir a Orriols, textualmente, tantas veces como haga falta.

