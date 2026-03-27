Espana agencias

Roberto Martínez dice que enfrentarse a México será un gran reto

Guardar

Playa del Carmen (México), 27 mar (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, dijo este viernes que será un gran reto medirse a una selección con la agresividad que caracteriza a México.

"México es un rival diferente para nosotros, tiene un estilo diferente, es un equipo agresivo de la Concacaf, es muy intenso, con una calidad individual muy alta en el juego interior. Así que es un muy buen reto para nosotros", aseguró.

Martínez habló con la prensa al finalizar el entrenamiento con el que Portugal cerró su preparación para el partido amistoso de este sábado contra los mexicanos en la reapertura del estadio Azteca, escenario del partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

El entrenador español se mostró emocionado por el encuentro que tendrá lugar en el estadio que vio coronar a Pelé como rey del fútbol en el Mundial de 1970 y a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo como campeón en 1986.

"A todos nos encantan los recuerdos y jugar en el Azteca es especial para cualquier jugador. Recuerdo ser un niño y mirar el Azteca durante el Mundial de 1986. Toda la magia que sucedió en ese estadio. Todos los aficionados al fútbol tienen una historia, una idea de un partido en el Azteca; es un estadio mítico con una selección nacional mítica", subrayó.

Martínez también se refirió a la compleja tarea que tiene para conformar su lista de 26 futbolistas que asistirán al próximo Mundial y dijo será un desafío.

"El Mundial de 2026 es el más complejo de todos en los que he trabajado. Vamos a necesitar versatilidad y flexibilidad táctica para jugarlo. Necesitamos reunir todo eso en un grupo de 26 jugadores. Y sí, los quebraderos de cabeza que tengo son bienvenidos, porque la decisión final será difícil y no popular", explicó.

Respecto a la convocatoria de Paulinho, delantero del Toluca, Roberto Martínez reconoció que es complicado que se abra espacio porque ahí tiene a jugadores como Cristiano Ronaldo.

"Lo más difícil es la simplicidad, y Paulinho tiene que hacer lo mismo por lo que fue llamado. Es probable que él estaría en cualquier selección nacional del mundo, pero para Portugal es muy difícil cuando tienes a jugadores como Cristiano Ronaldo", concluyó.

Portugal viajará más tarde a la Ciudad de México, que se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Sábado, 28 de marzo

Infobae

Pascual: "Estamos dando muchos pasos adelante y tenemos que seguir creciendo juntos"

Infobae

Rodri: “Un camino largo, pero ya estamos disfrutando otra vez del fútbol y la selección”

Infobae

Mosquera: “Es un privilegio poder debutar con la selección absoluta cerca de mi casa”

Infobae

92-88. El Barça saca músculo para derrotar al Estrella Roja en la prórroga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”