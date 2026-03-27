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Pedro Martínez: "Tuvimos fallos importantes en el tramo final del tiempo reglamentario"

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El entrenador del Valencia Basket Pedro Martínez lamentó la gestión que hizo su equipo de los diez puntos de ventaja que tuvo su equipo en el tramo final del partido en la pista de Partizan, en la que acabó por caer en la segunda prórroga.

"Ha sido un partido muy apretado pero hemos tenido algunos fallos importantes en el tramo final del tiempo reglamentario cuando estábamos diez arriba y era momento para controlar el juego. Pero no jugamos buena defensa ni tuvimos ideas claras", señaló en la rueda de prensa.

"En la primera prórroga nos pasó mas o menos lo mismo, cuando anotamos un par de 2+1, pero lo que en muchos partidos habría sido una ventaja definitiva no lo fue porque ellos anotaron algunas canastas fáciles y fuimos a la segunda prórroga donde no tuvimos opciones reales", añadió.

El técnico alabó el trabajo de Joan Peñarroya al frente del equipo serbio. "Han jugado con mucha fe y muy bien en algunos momentos. Es mi amigo y le deseo lo mejor, creo que esta haciendo un gran trabajo y su mentalidad ganadora está ayudando mucho a su equipo", apuntó.

Por su parte, Peñarroya felicitó a sus seguidores porque dijo que les ayudaron "a luchar 50 minutos" y a sus jugadores. "El Valencia era un reto para nosotros, es un magnífico equipo, con un gran ritmo y una continua rotación. El esfuerzo de mis jugadores ha sido muy importante, creo que se merecían una gran victoria", señaló. EFE

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