Las diputadas del PSOE balear piden que Le Senne reconozca que "lesionó sus derechos" al expulsarlas "sin base legal"

La vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda, Pilar Costa, ambas del PSIB, han registrado un escrito por el que reclaman al presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne (Vox), que reconozca que "lesionó sus derechos" al expulsarlas "sin base legal". Cabe recordar que en el pleno del pasado 18 de junio, Le Senne, apelando a la "neutralidad de la Mesa", expulsó a ambas diputadas socialistas por exponer unas fotografías de Aurora Picornell y les Roges del Molinar durante el debate de la propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática. En el transcurso de la expulsión, Le Senne llegó a arrancar una de las fotos del ordenador de Garrido. El escrito registrado este miércoles por ambas va dirigido, concretamente, al presidente del Parlament, a la Mesa y a la Junta de Portavoces, y en él se exige una resolución expresa que reconozca que los hechos ocurridos no se fundamentan en ninguna base legal. En detalle, hace una transcripción literal recogida en el Diario de Sesiones para después reclamar a Le Senne una resolución expresa por la que declare "lesionados los derechos de las dos miembros --socialistas-- de la Mesa sancionadas con la expulsión", porque no existe ninguna "norma legal, ni en el Reglamento ni cualquier otra, que ampare dicha decisión, y se notifique expresamente a las diputadas la decisión del presidente". Además, piden que se traslade el escrito a la Mesa para que se pronuncie de forma expresa de su contenido y, por tanto, se convoque a este efecto. Y que también se convoque la Junta de Portavoces para formular la misma queja. Mercedes Garrido y Pilar Costa han presentado, también este miércoles, otro escrito dirigido al presidente del Parlament, en este caso solicitando que se convoque una Mesa extraordinaria y urgente este próximo jueves a las 09.00 horas. CRITICAN LA POSTURA DEL PP El PSIB-PSOE ha criticado que mientras el PP de Prohens "mantiene a un ultra al frente del Parlament", las formaciones 'populares' de España y Europa llegan a acuerdos con los socialistas y otras formaciones políticas "para que la ultraderecha esté fuera de las instituciones". El portavoz del Grupo Socialista en el Parlament, Iago Negueruela, se ha referido este miércoles a la petición de convocar la Diputación Permanente para que fije una fecha de debate de la revocación de Gabriel Le Senne. Por ahora, han agregado los socialistas, no han recibido respuesta. Según Negueruela, cada día se registra una solicitud urgente para reunir a la Mesa del Parlament. Ahora mismo, está fijada para el 10 de julio, una fecha "insostenible". "Tiene que ser ya" ante todo lo que está sucediendo, ha opinado el portavoz socialista, incidiendo en que la solicitud sobre la reunión de la Diputación Permanente "cumple todos los requisitos". Así, ha pedido al PP que "respete unas mínimas reglas democráticas" y que diga "dónde está, frente a un Le Senne que cada día avergüenza más con todo lo que dice, él y su partido". "Deben respetar --el PP-- unas mínimas reglas democráticas y esto es poner fecha para el debate de la revocación de Le Senne", han reiterado los socialistas.

