El PP propone en el Congreso exigir al Gobierno que multe a los ayuntamientos catalanes que no icen la bandera de España

El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno de Pedro Sánchez a multar a aquellos ayuntamientos en Cataluña que no icen la bandera nacional según establece la legislación, ya que, a su juicio, es una práctica cada vez más "habitual" y desde el Ejecutivo socialista no han hecho nada para poner fin. A través de una proposición no de ley que se debatirá y votará en la comisión de Política Territorial de la Cámara Baja, los 'populares' resaltan la "concordia" y "orgullo" que, a su juicio, representa la bandera de nuestro país. "Representa un llamamiento a la unidad, a la cooperación y al respeto mutuo y recuerda que, como nación unida, España puede superar cualquier diferencia y obstáculo bajo una identidad común", insisten. En el texto, recogido por Europa Press, recuerdan asimismo que la legislación determina "claramente" el papel que se le debe otorgar a este símbolo. En concreto, según detallan, el artículo 4 de la Constitución establece el uso de las banderas autonómicas junto a la bandera española en los edificios públicos y actos oficiales. Desde el PP también hacen referencia a la Ley 39/1981 donde se regula le uso de la bandera nacional y destacan que, según dicha norma, "a bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado". FOMENTA LA INSUMISIÓN Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo, consideran que la ausencia de la bandera de España en los edificios públicos de muchos municipios catalanes se ha convertido en algo "habitual", que no solo incumple la legislación sobre esta materia, sino que además fomenta la "insumisión". En ese sentido, advierten además, que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, no se ha dirigido "ningún requerimiento, ni interpuesto ningún recurso" para solicitar a los Ayuntamientos que cumplan la normativa vigente sobre los símbolos oficiales. "Se da una férrea alianza entre aquellos que incumplen la ley y los que guardan silencio y complicidad ante su incumplimiento", afean. Por ello, con su iniciativa, buscan instar al Ejecutivo, en primer lugar, a velar por el cumplimiento de la legislación sobre banderas y símbolos nacionales en Cataluña. También piden que se emitan los requerimientos necesarios, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a aquellos ayuntamientos que incumplan la legislación. Asimismo urgen solicitar a la Generalitat que adopte las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la legislación vigente sobre esta materia, y en último lugar reclaman tomar las medidas sancionadoras oportunas con aquellas administraciones que incumplan la ley de forma sistemática.

