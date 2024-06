Ayuso y Almeida celebran el primer año de gobiernos del PP como "principal ariete" para que Sánchez salga de La Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han resaltado este sábado que el PP regional es el "principal ariete" para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno. El PP de Madrid ha celebrado este sábado un año de gobierno en la Comunidad y en más de un centenar de ayuntamientos tras su victoria en las pasadas elecciones de 2023 con un acto en el Parque de Berlín de la capital que ha contado con dj, música en directo y 'food trucks'. Un escenario que, según ha destacado Ayuso, no es casual. "La caída de ese muro, que no se cayó solo, que lo tiraron, fue el triunfo de un pueblo que como el pueblo de España está harto de tantas mentiras, de impunidad, de opresión, de inversión de valores. Los muros se acaban tirando, claro que sí, y los tiraremos, y ese muro lo tiraremos, aunque sea con nuestras propias manos, como sucedió en Berlín", ha recalcado la jefa del Ejecutivo autonómico. Durante su intervención, Ayuso ha repasado este primer año al frente de la Presidencia de la Comunidad con mayoría absoluta junto a parte de los más de cien alcaldes que gobiernan en la región tras los comicios municipales de 2023. Según el balance del Gobierno regional, en este tiempo el Ejecutivo autonómico ha completado 119 actuaciones (el 25,93% del total) y otras 293 se encuentran en fase de ejecución (63,83%), quedando tan solo pendientes 47 (10,24%). Recibida al grito de 'presidenta, presidenta', el acto para celebrar este primer año de gobierno "con ganas", en un guiño al lema de la campaña electoral, ha arrancado con un vídeo de agradecimiento a los regidores 'populares' y el compromiso de seguir trabajando por el futuro de la región hasta lograr el 'pleno' de municipios gobernados por los 'populares'. "Por favor, no nos durmamos y no nos conformemos", ha dicho a los presentes, porque, según ha resaltado, "es mucho todavía lo que tenemos que ofrecer y con más ganas que nunca al servicio de Madrid y de España". Ayuso ha destacado que tanto ella como Almeida llevan "cinco años peleando contra la adversidad y haciendo de Madrid el lugar de moda, el lugar internacional, próspero y alegre, que cada vez mira con más ganas al mundo y al que cada vez más personas de todos los rincones de España y cada vez de más lejos ansían venir con sus familias, con sus proyectos, a sacar su vida adelante". Almeida, en nombre de todos los alcaldes del PP, ha subrayado que los resultados electorales de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, donde los 'populares' fueron la principal fuerza en 177 de los 179 municipios y en los 21 distritos de la capital, fueron posibles gracias a Ayuso. "Nos motivas y empujas a mejorar. Sin ti no hubiera sido posible", ha subrayado. Durante su alocución, el regidor, que ha dado las gracias a los 28 concejales de su formación por el trabajo realizado, ha contrapuesto la gestión de Ayuso frente a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "más nefasto que ha habido en España y sospecho que tendremos jamás en España". "Frente a su muro, nuestra libertad. Frente a su muro, nuestra alegría. Frente a su muro, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Frente a su muro, Madrid y los madrileños. Frente a su muro, que derribaremos, ganaremos", ha enfatizado. En esta línea, ha cargado contra esa izquierda "triste, amarga y resentida" que tiene manía al PP de Madrid porque sabe que es "el principal ariete político y democrático para que acabe la Presidencia de Pedro Sánchez". Al hilo, ha recalcado que Pedro Sánchez es "un perdedor" y ha advertido que, aunque manden a cien como Óscar Puente, en referencia al ministro de Transportes, "no podrán con el PP", que logrará sacar al actual jefe del Gobierno central de La Moncloa. En su intervención como 'telonero' del acto, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado un mensaje de agradecimiento a todos los "alcaldes, portavoces y afiliados" por hacer que el PP de Madrid sea el "mejor PP de España, el PP de Madrid, gracias a vosotros y en tres años seremos muchos más", ha resaltado Serrano, que les ha pedido que descansen en verano porque el próximo curso político "será intenso".

