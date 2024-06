Podemos y Alianza Verde exigen al Gobierno que firme el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares

Podemos junto a Alianza Verde instan al Gobierno a que se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) y tilda de "inexplicable" que aún no haya suscrito este acuerdo. Así lo trasladan mediante una serie de preguntas parlamentarias las diputadas moradas en el Grupo Mixto Ione Belarra (líder de Podemos) y Martina Velarde, en colaboración con la formación ecologista coordinada por Juantxo López Uralde. Las parlamentarias desgranan que, según el último informe anual de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), el gasto mundial en armas nucleares aumentó un 13% hasta alcanzar la cifra récord de 91.400 millones de dólares en 2023. También remarcan que el citado estudio alerta de que, a tenor de esta inversión y debido al contexto internacional, el riesgo de que se utilicen las armas nucleares sea "el más alto desde la Guerra Fría". "En este contexto cobra especial relevancia la adhesión al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Es inexplicable que el Gobierno español no se haya adherido todavía a este tratado", critican Belarra y Velarde. Por ello, requieren al Ejecutivo cuándo tiene previsto adherirse a este tratado y si existe algún motivo para que no lo haya hecho ya, teniendo en cuenta los riesgos de "ploriferación" de este tipo de armamento. Alianza por el Desarme Nuclear urge al Gobierno a firmar el Tratado para la Prohibición ante la "inestabilidad mundial" En enero de este año la Alianza por el Desarme Nuclear, compuesta por 56 entidades españolas, ha urgido al Gobierno español a suscribirlo tras entrar en vigor este acuerdo hace tres años y disponer de 93 países signatarios

