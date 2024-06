Sánchez da la enhorabuena a Felipe VI por su primera década "sirviendo a España" con "ejemplaridad" y "lealtad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este miércoles la enhorabuena al Rey Felipe VI por sus diez años de reinado y por haber servido a España con "ejemplaridad", "lealtad" y "transparencia". "Hoy se cumplen diez años de la proclamación de Su Majestad Felipe VI. Enhorabuena por esta primera década representando y sirviendo a España con ejemplaridad, lealtad y transparencia", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X. Este miércoles se cumplen diez años de la proclamación de Felipe VI como Rey el 19 de junio de 2014, cuando el monarca se presentó ante las Cortes en la ceremonia de coronación con un discurso de "ejemplaridad" que ha ido desarrollando en la última década y cuyo objetivo era recuperar la debilitada imagen de la Corona, asediada hace entonces por los escándalos que afectaban tanto a Don Juan Carlos como a otros miembros de la Familia Real. Varios integrantes del Gobierno se han pronunciado sobre la figura del Rey, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero que considera que cuenta con el amplio reconocimiento de la sociedad por "todo lo que ha aportado durante este periodo a la estabilidad del país", según ha afirmado en los pasillos del Congreso. MOMENTOS COMPLICADOS CON EL PROCESO DE INVESTIDURA Señala también que ha incorporado "elementos de transparencia" a la institución, le da la enhorabuena por los diez años de reinado y le desea muchos más por delante para seguir con ese proyecto "de simbología de la unidad de España" que representa la Corona, según ha expresado. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dice que el monarca ha tenido "momentos complicados" durante su reinado en los que ejercer como jefe del Estado ha sido "un gran desafío", como por ejemplo constituir una propuesta que pudiera contar con el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados, en referencia a la investidura del presidente del Gobierno. "Cuando nos encontramos en unas elecciones que daban un partido mayoritariamente votado, pero que sin embargo no podía acabar de conformar Gobierno porque había decidido aliarse con otro partido que no contaba con las simpatías del resto de la Cámara, creo que fue un desafío para el Rey y lo gestionó correctamente", afirma en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja. ERRORES "COMO CUALQUIER PERSONA" Al ser preguntada directamente por algún error que a su juicio haya cometido, dice que "no hay nada que destacar" respecto a fallos e insiste en que ha sabido gestionar "con acierto" esta década y considera además que la institución de la Corona está "asentada". "Está asentada, recogida nuestra Constitución y con el compromiso firme de las fuerzas parlamentarias democráticas de seguir respetando la forma de Gobierno de este país", apunta A su vez, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destaca su manera de estar coordinado con la sociedad española y con la propia Constitución. Asimismo le ha felicitado por estos diez años y le ha deseado "muchos más". Al ser interrogado sobre si ha tenido errores, responde: "Como cualquier persona, porque también los reyes, lo son", aunque considera que en el caso de Felipe VI han sido "muchísimos más" los aciertos "que algún posible error que haya podido cometer". Finalmente el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "correcto" el balance del monarca.

Compartir nota: Guardar Nuevo