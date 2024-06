El PP agradece a Vara tras su renuncia como diputado su trabajo por Extremadura y el PSOE asegura que es "un referente"

El portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea, Hipólito Pacheco, ha agradecido al socialista Guillermo Fernández Vara --tras su renuncia como diputado en la Cámara regional-- el trabajo desarrollado por la comunidad durante su etapa en el Parlamento extremeño y como presidente de la Junta. De su lado, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, sobre la renuncia de Vara a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, ha asegurado que el expresidente de la Junta es "todo un referente, no solamente en esta región, es un referente a nivel nacional". Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Vox Javier Bravo Arrobas, ha entendido que la renuncia de Fernández Vara se habrá producido "por razones un poco de salud", aunque ha recordado que mantiene su puesto de Senador. Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, cree que la etapa en el Parlamento extremeño para Fernández Vara ya se había cerrado "hace tiempo". De este modo se han pronunciado los diferentes representantes políticos a preguntas de los medios tras la reunión este miércoles de la comisión no permanente de estudio sobre financiación autonómica celebrada en la Cámara extremeña. PP Así, Pacheco (PP) ha enviado un "fuerte abrazo" a Fernández Vara, a quien ha agradecido "el trabajo que ha realizado durante 21 años en la Asamblea de Extremadura y también como presidente de Extremadura", y a quien ha deseado "una pronta recuperación" de su dolencia. "Independientemente de las diferencias que nos separan en cuanto a lo ideológico y la gestión... Yo he sido quizás uno de los diputados más críticos en cuanto a su gestión en la Asamblea de Extremadura... Pero la relación personal con el presidente (Vara) ha sido excelente, y en estos momentos lo que hay que hacer es agradecerle su trabajo y desearle una pronta recuperación", ha indicado. PSOE De su lado, Jorge Amado (PSOE) sobre la renuncia de Vara a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, ha asegurado que el expresidente de la Junta es "todo un referente, no solamente en esta región, es un referente a nivel nacional". "Ha hecho todo y ha dado todo por esta tierra, ha dado todo por los extremeños y las extremeñas y, por supuesto, el Partido Socialista siempre va a reconocer su labor", ha indicado. De la misma manera, Amado ha mostrado su orgullo por militar en el mismo partido que Fernández Vara. "Lo que deseamos los socialistas que por lo menos María Guardiola, que es la que le ha sucedido en el gobierno, que por lo menos se mantenga o intente mantener por el bien de los extremeños un nivel parecido (al de Vara)", ha señalado. VOX A su vez, Javier Bravo Arrobas (Vox) ha entendido que la renuncia de Fernández Vara se habrá producido "por razones un poco de salud", aunque ha recordado que mantiene su puesto de Senador. Por eso Bravo Arrobas ha entendido que Fernández Vara "tiene sus prioridades", que a su juicio "hay que respetar", ha dicho. "Yo respeto su decisión y ya está". UNIDAS Mientras, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) cree que la etapa en el Parlamento extremeño para Fernández Vara ya se había cerrado "hace tiempo". Al mismo tiempo, le ha enviado un "fuerte abrazo" y su deseo de que se recupere "cuanto antes" y que pueda disfrutar de sus nietos y de esta "nueva etapa que se abre".

Compartir nota: Guardar Nuevo