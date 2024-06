El Gobierno dice que no plantea concierto para Cataluña y asegura que la financiación singular será dentro del Estatut

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que el Ejecutivo nunca ha planteado un modelo de concierto económico para Cataluña, que supondría abandonar el régimen común de las comunidades autónomas, e insiste en que es compatible una financiación singular para esta región con una negociación multilateral con el resto. Asegura además que esta se llevará a cabo dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa al señalar que "este Gobierno nunca ha hablado de conciertos" tras ser cuestionada sobre si descartaba por completo esta posibilidad que exige Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para negociar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa. No obstante, reitera que es "perfectamente compatible" una negociación sobre "financiación singular" con la negociación "multilateral" con el resto de comunidades autónomas para acordar un sistema de financiación que lleva caducado desde el año 2014. Además, ha acusado a la oposición de avivar el enfrentamiento entre territorios en este debate. "No avanzamos absolutamente nada si la única respuesta y la única propuesta es agitar el debate territorial", según ha señalado después de recriminar al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que no tenga una propuesta común entre todas las comunidades que gobierna para afrontar esta reforma. Alegría también ha afirmado que esta discusión debe afrontarse desde "la seriedad, la serenidad y sobre todo la realidad de los datos", según ha indicado para defender que en los seis años que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva en La Moncloa, la financiación de las comunidades se ha incrementado en 250.000 millones de euros en total, a pesar de que el modelo lleva una década pendiente de renovación. Dice además que el Gobierno quiere un mejor modelo de financiación "para todas las comunidades autónomas que atienda a sus singularidades" pero que permita afrontar las necesidades de los territorios y permitir el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y también "atender a las competencias que tienen asumidas", según ha apuntado. "Y todo ello, por supuesto, siempre básico y fundamental, en el marco de la Constitución y en este caso dentro del Estatuto de Autonomía", ha remarcado a continuación.

