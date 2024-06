La dirección de IU se reunirá este lunes tras quedarse fuera del Parlamento Europeo por primera vez en su historia

La dirección de IU celebrará reste lunes por la tarde una reunión extraordinaria tras los malos resultados de Sumar el 9J, que supone que la formación se queda fuera del Parlamento europeo por primer vez en su historia. Según han explicado fuentes de la formación, que este encuentro tendrá será de carácter interino dado que los órganos de dirección no están aún constituidos tras su última asamblea federal y mayo y que el balance de Sumar en estas europeas es objetivamente malo. Así, han desgranado que la formación tiene que abrir una reflexión aunque su apuesta siempre ha sido formar parte de procesos unitarios en la izquierda. Es más, defienden de lo responsable era ir en coalición con otras fuerzas progresistas en la lista de Sumar, aunque existieran diferencias entre partidos, y que eran "conscientes de los riegos" que implicaba ir en el cuarto puesto, posición criticada por la organización tras la tensa negociación para conformar la lista electoral. El nuevo coordinador autonómico, Antonio Maíllo, ha indicado también que "no ha se han cumplido las expectativas, pero que la "división del espacio (en alusión a la fragmentación con Podemos) lleva al fracaso o a una pelea de minorías". Eso sí, ha subrayado que "también hace falta un debate honesto en Sumar para extraer conclusiones acertadas". MANU PINEDA: EL ESPACIO ESTÁ MÁS DÉBIL Y FRAGMENTADO El candidato principal de IU en la lista de Sumar, Manu Pineda, ha escrito un mensaje en la red social 'X' para destacar que "los resultados son malos sin paliativos" y no han recibido los apoyos suficientes para que volviera a repetir como eurodiputado. Por tanto, IU evaluará mañana los resultados y sus "implicaciones" para asegurar que pese al revés de IU, piensa que su formación hizo lo correcto al concurrir junto a Sumar. "Debemos reflexionar profundamente sobre el papel que estamos desempeñando como espacio político que aspira a ser la referencia de la izquierda transformadora. Así como analizar el auge de la extrema derecha y la pérdida de peso electoral de nuestro espacio. Es hora de humildad y autocrítica. Hoy nuestro espacio político es más débil y fragmentario, y la extrema derecha está más fuerte y envalentonada", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo