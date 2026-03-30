Espana agencias

Las presas de Gran Canaria multiplican su agua por diecisiete tras las últimas borrascas

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 30 mar (EFE).- Las presas de Gran Canaria han pasado de acumular 2,3 millones de metros cúbicos a 39 millones, diecisiete veces más, tras el paso de las borrascas Claudia (noviembre de 2025) y Therese (marzo de 2026), lo que garantiza el agua de riego durante cinco años.

Tanto por la cantidad de agua caída como por la recogida en las presas, se trata de "una situación histórica", y desde el punto de vista pluviométrico, los valores registrados en la cumbre de Gran Canaria con la borrasca Therese llevan a catalogar el fenómeno como "doblemente histórico", ha informado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante una rueda de prensa.

En algunas estaciones pluviométricas de la cumbre, las precipitaciones diarias han sido las cinco más altas de toda la serie histórica, que se extiende a más de 70 años de registro.

Para comparar la lluvia registrada durante la borrasca Therese en la cumbre respecto a años anteriores, en seis días hubo más precipitaciones que la acumulada durante el periodo bienal 2024-2025, más que en todo 2023, más que en 2022 y aproximadamente lo mismo que todas las precipitaciones acumuladas en 2021.

Hay muchas zonas de la isla que han recibido en una semana más lluvia de la que habitualmente registran en todo un año, ha insistido Morales.

Mientras la lluvia en Canarias suele caracterizarse por una corta duración, en este caso las precipitaciones han sido continuadas y durante varios días.

"Esto hace que sea necesario comparar el total acumulado, por ser más representativo para intentar enmarcar la entidad del fenómeno", ha afirmado el presidente del Cabildo, y en esas dos zonas citadas anteriormente, el total supera los 500 litros por metro cuadrado y los 369 litros por metro cuadrado.

En el caso de la costa norte de Gran Canaria, y concretamente en Arucas, se pasó de no registrar apenas precipitaciones, a 160 litros por metro cuadrado el día 24 de marzo en Bañaderos, el valor más alto más alto de toda la serie histórica.

Por otra parte, hay que destacar que estas lluvias han beneficiado de manera importante no solo al llenado de las presas, sino también a la aportación de agua al acuífero subterráneo de Gran Canaria.

En cuanto a las aportaciones de agua superficiales en la red de presas de la isla, "podemos hablar también de una situación histórica".

No únicamente por el hecho del llenado y la lluvia de las presas, sino por la distribución de las precipitaciones repartidas en todo el territorio insular, lo que deja un hecho quizás inédito de llenado simultáneo de presas en toda la isla, ha destacado Morales.

De manera habitual, las presas se llenan como consecuencia de episodios tormentosos que vienen del norte o del suroeste, y permiten aportaciones de las presas por zonas localizadas, "pero difícilmente se ha dado un fenómeno como el que hemos vivido ahora en el que se reparte por toda Gran Canaria el llenado de las presas", ha asegurado el presidente del Cabildo.

Se han llenado un total de 35 presas y hay otras cinco que podrían completarse en los próximos días. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Una fallecida y dos menores heridos graves al chocar un coche y un camión en Badajoz

Infobae

Antonio Banderas reclama una Semana Santa solidaria "más allá del terciopelo y el bordado"

Infobae

El fiscal pide archivar la causa a miembros del comité que autorizó la eutanasia a Noelia

Infobae

La abogada de Koldo pide al TS que se le permita reunirse con Ábalos y su defensa en prisión para preparar el juicio

La abogada de Koldo pide al TS que se le permita reunirse con Ábalos y su defensa en prisión para preparar el juicio

El entrenador del Ceuta resalta que jugar la fase de ascenso "es tremendamente difícil"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán: la medida no afecta a los vuelos comerciales

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

ECONOMÍA

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza