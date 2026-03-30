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La ciencia al servicio del costalero: logran medir en tiempo real el peso que cargan

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Granada, 30 mar (EFE).- El Centro de Atención al Costalero (CEACO) de Granada utilizará un sistema de monitorización en movimiento que permite medir por primera vez la carga exacta que estos soportan en tiempo real mientras llevan los pasos durante las procesiones.

Según ha explicado este lunes a EFE la neurofisioterapeuta Montserrat Altemir, esta herramienta busca prevenir lesiones y ofrecer al capataz información precisa sobre el estado físico de cada costalero.

El sistema funciona a través de sensores conectados por wifi a un iPad en el que es posible visualizar tanto el peso en movimiento que cargan como sus constantes vitales.

Además de la medición de carga, el proyecto incorpora técnicas de neuromodulación o estimulación eléctrica cerebral.

Este sistema complementario busca potenciar el rendimiento físico antes de la salida y acelerar la recuperación tras el esfuerzo, con el fin de profesionalizar este trabajo y garantizar la salud de las cuadrillas a largo plazo.

Como ha precisado Altemir, aunque la tecnología se está probando actualmente en un entorno de laboratorio mediante un simulador físico -denominado "la máquina del costalero"-, el objetivo final es continuar las investigaciones para aplicarlo en las calles a los costaleros lo antes posible.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado durante su visita al CEACO este lunes que este centro referente en España -que combina investigación y atención sanitaria integral, con servicios de fisioterapia, podología, nutrición y enfermería- incorpore esta tecnología.

Como ha añadido, el programa de 2026 del CEACO se articula en torno a la denominada 'Técnica Española de la Levantá', concebida como "una forma de 'mindfulness' español" en la que confluyen la fe, la fuerza en movimiento y "la dimensión colectiva" de la Semana Santa.

Además, el programa incorpora este año estudios de neurociencia aplicada que analizarán la relación entre esfuerzo físico, emoción y espiritualidad.

También llevarán a cabo investigaciones comparativas sobre el trabajo a costal y a hombro, así como entre costaleros y costaleras.

Según el Ayuntamiento, en la edición de 2025 este centro, que cumple 20 años, realizó más de 1.400 tratamientos a cerca de 300 costaleros.

Los datos han reflejado una evolución positiva del perfil del costalero, con mayores hábitos de salud, más preparación física y una creciente concienciación en la prevención de lesiones, lo que ha contribuido a reducir la incidencia de patologías graves.

Las dolencias más frecuentes se concentraron en las zonas cervical y lumbar, lo que refuerza la importancia del trabajo técnico y preventivo que impulsa el CEACO.

Durante los días de Semana Santa este centro prestará atención en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. EFE

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