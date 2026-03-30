Detenido por hacerse pasar por menor y acosar a menores para lograr contenido sexual

Sevilla, 30 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de hacerse pasar por menor de edad para acosar por redes sociales a medio centenar de menores para obtener imágenes de contenido sexual, un individuo que ya tenía antecedentes por hechos similiares y tenía vigente una orden de ingreso en prisión.

Según ha informado la Policía, la operación "Null" se activó después de que un padre pusiera en conocimiento de los agentes que había observado que alguien, del que sospechaba que podría ser un adulto, estaba contactando con su hijo a través de redes haciéndose pasar por otro menor con la intención de "lograr que le remitiera contenido de carácter sexual".

Tras identificar al supuesto autor de los hechos, que ya había cumplido pena de cárcel por hechos similares previos, la Policía le detuvo en su domicilio, donde encontraron evidencias de que habría estado acosando a otros menores con el mismo sistema, conocido como "child-grooming".

Con una orden de ingreso en prisión, el detenido quebrantó las medidas cautelares dictadas contra él por la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta para identificar a otras posibles víctimas de este hombre, que ya está de nuevo en prisión.

En casos como estos, la detección temprana, la educación digital y el control por parte de los padres de la actividad del menor es clave para proteger a niños y adolescentes, según advierte la Policía Nacional. EFE