Daniela Fra, Sergio Fernández y Jesús David Delgado, a semifinales de 400 vallas

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- La madrileña Daniela Fra, el canario Jesús David Delgado y el navarro Sergio Fernández, los tres españoles en la primera ronda de los 400 vallas, lograron el pase a las semifinales de los Europeos de Roma.

Fra, debutante en un Europeo absoluto en la ciudad italiana, fue segunda de su serie con 55.71, marca personal, solo superada en su carrera por la alemana Eileen Demes con 55.25. La española, además, accedió a la semifinal con el quinto mejor tiempo de todas las participantes, entre las que no estuvo la neerlandesa Femke Bol, exenta de esta ronda.

"Muy contenta con la carrera que he hecho. Estaba muy nerviosa por toda la gente que tenía en la grada conmigo. Me he sentido muy apoyada, he hecho marca personal y he corrido todo lo que he podido", dijo Daniela Fra, al término de la prueba.

En la categoría masculina Jesús David Delgado fue cuarto de su serie con 49.82, en una serie muy rápida que lideró el turco Berke Akcam con 49.32, la segunda más rápida de todos los finalistas, solo por detrás del irlandés Thomas Barr con 49.31.

"Me encontré bien. Iba un poco nervioso porque la calle dos no se me suele dar bien. Pensé en salir rápido, tener fuerzas, y al final salió como queríamos y estamos dentro, que es lo que quería. Mañana nueva carrera, nuevo día y nuevos objetivos", señaló.

Más lenta fue la serie de Sergio Fernández, plusmarquista español de la distancia, que fue cuarto de su carrera con 49.98, por detrás del italiano Mario Lambrughi (49.74), el sueco David Thid (49.81) y el húngaro Arpad Banoczy (49.95). El español superó por solo una sola centésima al suizo Dany Brand en el último metro de su carrera. EFE

drl/jpd