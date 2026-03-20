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Más teletrabajo, conducir más despacio y cocinar con electricidad: los consejos de la IEA para ahorrar energía

Frente a “la mayor interrupción del suministro en la historia” por la guerra en Irán, la Agencia Internacional de la Energía insta a gobiernos y hogares a reducir su consumo de petróleo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

En plena crisis energética global, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado un mensaje claro a gobiernos, empresas y ciudadanos: reducir el consumo de petróleo es tan urgente como aumentar la oferta. La institución ha presentado un decálogo de medidas “inmediatas y concretas” para recortar la demanda, en respuesta al impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos.

El director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, ha advertido de que el conflicto en Oriente Medio está provocando “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”. La práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente cerca del 20% del petróleo mundial, ha tensionado los precios, que ya superan los 100 dólares por barril, y ha disparado la preocupación sobre su impacto en hogares y empresas.

Aunque los países miembros han liberado ya 426 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la AIE considera que actuar solo sobre la oferta no es suficiente. “Las medidas del lado de la oferta por sí solas no pueden compensar completamente la magnitud de la interrupción”, subrayan desde el organismo, que destacan la gestión de la demanda como una herramienta clave para aliviar la presión económica y garantizar la seguridad energética.

Desincentivar el transporte privado

La primera medida propuesta pasa por impulsar el teletrabajo. La AIE estima que añadir tres días semanales de trabajo remoto, cuando sea posible, podría reducir entre un 2% y un 6% el consumo nacional de petróleo en automóviles. A nivel individual, el ahorro podría alcanzar el 20% para quienes eviten desplazamientos diarios. La reducción del uso del vehículo privado es, de hecho, uno de los ejes centrales del plan. El transporte por carretera representa cerca del 45% de la demanda mundial de petróleo, por lo que cualquier ajuste en este ámbito tiene un impacto significativo.

Otra de las recomendaciones clave es rebajar al menos 10 km/h los límites de velocidad en autopistas. Esta medida permitiría reducir el consumo de carburante entre un 5% y un 10% por vehículo.

El organismo también propone fomentar el uso del transporte público, incluso planteando su gratuidad en algunos casos, lo que podría recortar entre un 1% y un 3% la demanda nacional de petróleo. A ello se suman iniciativas como compartir coche o implantar sistemas de circulación alterna (matrículas pares e impares) en grandes ciudades, capaces de reducir el consumo entre un 1% y un 5%. Por la conducción eficiente, tanto en vehículos particulares como comerciales, se calcula un ahorro potencial de entre el 5% y el 8%.

Menos vuelos y cambios de hábitos en el hogar

El decálogo no se limita al transporte terrestre. La AIE recomienda evitar los viajes en avión siempre que existan alternativas, lo que podría reducir el consumo de queroseno entre un 7% y un 15%. En paralelo, plantea recortar hasta un 40% los vuelos de negocios.

En el ámbito doméstico, la agencia pone el foco en la cocina. Ante la escasez de gas licuado de petróleo (GLP), sugiere apostar por soluciones eléctricas como placas de inducción, que ayudan a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a evitar problemas de abastecimiento. También propone desviar el uso de GLP del transporte hacia necesidades esenciales y mejorar la eficiencia en la industria petroquímica mediante ajustes operativos a corto plazo.

Un impacto limitado pero necesario

Según las estimaciones de la AIE, la aplicación generalizada de estas medidas podría ahorrar entre 4 y 6 millones de barriles de petróleo al día. Sin embargo, el propio Birol reconoce que este esfuerzo solo compensaría parcialmente el déficit actual de suministro. Por ello, la agencia insiste en que la prioridad sigue siendo restablecer el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. “Es la acción individual más importante para estabilizar los mercados energéticos”, recalca.

Mientras tanto, la AIE insta a los gobiernos a liderar con el ejemplo mediante políticas públicas, incentivos y regulaciones, al tiempo que defiende ayudas selectivas para los consumidores más vulnerables. La experiencia de crisis anteriores, recuerda, demuestra que los apoyos focalizados son más eficaces y sostenibles que los subsidios generalizados.

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