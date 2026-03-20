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Evacuados con éxito los 200 militares españoles que permanecían en Irak

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Un grupo de 200 militares españoles que permanecían en Irak, desplegados en el marco de la misión de la OTAN en ese país (NMI), han sido evacuados con éxito a Turquía y a otros países, según ha informado este viernes el Ministerio de Defensa.

En un comunicado, Defensa ha agregado que se prevé que estos soldados vuelen hacia España "en las próximas horas" desde la Base Aérea turca de Incirlik. En esa base, ubicada en la ciudad de Adana, permanecen desplegados 150 militares españoles que operan una batería Patriot, sin que esté sobre la mesa la posibilidad de evacuarlos también debido al deterioro de la situación en Oriente Próximo.

Casi un centenar de militares españoles ya habían sido evacuados de Irak. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó el jueves que la operación para evacuar a las tropas españolas de ese país ha sido "muy complicada". La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán. Sobre la continuidad de la misión, la ministra se mostró cautelosa. "Vamos a ver qué pasa", dijo.

Alrededor de 650 militares españoles permanecen sobre el terreno en Líbano, en el marco de la misión de la ONU. La posibilidad de evacuarlos también a ellos no está sobre la mesa, por el momento, pero en cualquier caso la decisión corresponde a Naciones Unidas.

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