España

Este es el precio de la luz en España para este 21 de marzo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio de la electricidad
El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Se dieron a conocer los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este sábado 21 de marzo.

Recuerda que el precio de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de marzo

Tarifa promedio: 41.47 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 95.36 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 4.82 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 58.32 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 51.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 47.22 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.62 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 41.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 58.38 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 53.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 42.17 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 19.9 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 12.25 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 9.68 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.82 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.15 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.64 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 31.55 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.87 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.36 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.45 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 71.85 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 56.79 euros por megavatio hora.

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