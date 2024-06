El padre de la ciclista atropellada en Salamanca no ve arrepentimiento del conductor: "Hace mes y medio dio positivo"

El exciclista profesional y padre de la fallecida Estela, Juan Carlos Domínguez, ha rechazado que haya arrepentimiento por parte del conductor que atropelló a su hija después de una vista en la que se vivieron momentos de tensión entre familiares y el acusado. "Hace un mes y medio ha dado positivo en un control de alcoholemia al venir de una cena, así que mira...", ha explicado a los medios presentes a la salida de la vista en declaraciones recogidas por Europa Press. El vallisoletano, que ha mantenido la entereza durante todo el proceso, ha asegurado salir "indignado" por no haber podido "averiguar muchas cosas" ya que el acusado solo ha respondido a las preguntas del juez y su abogado. "Es cierto que hubo un deslumbramiento, pero antes de los hechos hay una recta en la que tuvo que ver a Estela durante muchos segundos, como sucedió con el conductor del coche que iba detrás de él", ha apuntado Domínguez. "Él solo ha contado que pensó que se le había caído una pieza", ha proseguido para reconocer que había tenido "ganas de dar un zapatazo en el suelo para ver si eso lo oía". "Que se te caiga algo no suena igual que machacar una bicicleta y pasar por encima de una persona", ha subrayado Domínguez, que además ha apuntado que "por el espejo retrovisor tuvo que verla". "Él ha demostrado como es", ha apuntado Domínguez sobre las formas mostradas por el acusado al ofrecerles sus condolencias. "Este fatal accidente era evitable totalmente" ha sentenciado el exciclista profesional que han incidido en que nadie le quitaba "de la cabeza" lo que había sucedido. "El no iba conduciendo, sino que iba probando cosas", ha lamentado Domínguez. Por último ha avanzado que seguirán "peleando" por el "abandono del lugar", después de que el camionero no parara y regresara media hora después. "Estela nunca lo habría dejado así y no lo haremos", ha sentenciado el padre de la ciclista fallecida. TENSIÓN La vista ha finalizado entre gritos, que se han iniciado en la propia sala de vistas y han continuado en el hall de los juzgados de Salamanca. El enfrentamiento ha comenzado cuando el juez ha dado el derecho a la última palabra al acusado, B.G.H., y éste ha asegurado que no había ofrecido las "condolencias" a la familia antes porque quería hacerlo cuando se tenía "que hacer", ante lo que varios familiares de la ciclista fallecida han comenzado a proferir insultos como "asesino" y "borracho", al tiempo que pedía a gritos "justicia". Ante estas palabras, y mientras aún estaba de pie delante del juez, el acusado se ha dado la vuelta y ha espetado: "eso me lo decís en la calle". Mientras los familiares de Estela eran desalojados de la sala de vistas, se ha producido un nuevo enfrentamiento entre ellos y el acusado que, junto a su hijo, ha abandonado el lugar por una puerta lateral. Los gritos y llantos de los allí presentes han continuado hasta salir a la calle, por la puerta principal de los juzgados.

Compartir nota: Guardar Nuevo