Sánchez llama a votar el domingo para ganar a los bulos de la máquina del fango

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de izquierdas, progresista y "zurdos" para que acudan a votar el domingo en las elecciones europeas y así ganar a los bulos de la "máquina del fango" que achaca a PP y Vox. "La máquina del fango se basa en bulos, la democracia se fundamenta en votos", ha manifestado en un acto de campaña en Benalmádena (Málaga) al que ha acudido junto a su mujer Begoña Gómez, al día siguiente de que el juez la citase a declarar como investigada por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. Así, señala que este mismo problema que a su juicio sufre él y su familia, también ocurre en las principales democracias del mundo como Estados Unidos, Alemania, Italia o Hunrgía. "¿Sabéis lo que hacen? Poner en marcha la máquina del fango para tratar de imponer su agenda reaccionaria con sus bulos y no con los votos", ha reiterado. No obstante, Sánchez ha vuelto a reiterar su intención de seguir al frente del Gobierno durante los tres años y medio que quedan de legislatura para desplegar políticas socialistas "mal que le pese" a la derecha y la ultraderecha, según ha lanzado en un acto en el que también ha participado la cabeza de lista del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, el comisario europeo y candidato socialista a presidir la Comisión Europea, Nicolás Schmidt y el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. ÚNICO OBJETIVO, DERRIBAR AL GOBIERNO El jefe del Ejecutivo ha cargado contra la oposición y dice que existe un nexo de unión entre los candidatos de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y el candidato de la plataforma Se acabó la fiesta, Luis Pérez Fernández 'Alvise', que "desgraciadamente parece" que puede conseguir representación en el Parlamento Europeo, según dice Sánchez. Además considera que los tres están vinculados con las asociaciones "ultraderechistas" Hazte Oír y Manos Limpias --que impulsaron la denuncia contra su mujer-- "y todo el resto de máquina del fango" cuyo único objetivo, según sostiene, es "derribar" al Gobierno. A su juicio quieren acabar con su Gobierno porque lleva a cabo políticas como la subida del salario mínimo interprofesional, crear empleo "estable" con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando, revaloriza las pensiones y además lleva a cabo políticas feministas y contra la violencia de género. SILENCIO CÓMPLICE DE LOS "PSEUDOMEDIOS" "Por eso, compañeros y compañeras yo os pido que el próximo domingo toda la gente de izquierdas, toda la gente progresista, toda la gente europeísta vaya en masa a votar al Partido Socialista para que gane la política sana, para que gane los avances sociales y sea derrotada la política sucia, los recortes y la agenda reaccionaria de Feijóo y de Abascal", ha indicado. Dice además que él y su mujer no han sido los primeros en sufrir ataques porque antes le ha ocurrido a muchos concejales y militantes del PSOE, que en los últimos meses han sufrido "el asedio vil de la derecha y la ultraderecha" Ante esta situación ha vuelto a cargar contra los "tabloides digitales" a los que ha acusa de "silencio cómplice" y de enfangar el debate público en el país.

